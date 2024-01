Svelato dove si trova la splendida casa di Zucchero, il grande cantante del blues italiano

Non solo l'alloggio in un tranquillo borgo toscano immerso nella natura, Zucchero ha anche un'altra grande casa che lascia a bocca aperta.

Zucchero è il nome d'arte di Adelmo Fornaciari. Nato a Roncocesi, in Emilia, nel 1955 (ha 68 anni), abita ora in una bellissima casa situata nel borgo di Casa Corvi, frazione di Pontremoli.

Recentemente il cantante italiano ha svelato tutti i dettagli di questa meravigliosa casa immersa nella tranquillità e nella natura. Non è però l'unica abitazione di Zucchero: ne ha anche un'altra, nella sua città del cuore.

I dettagli della casa di Casa Corvi

Pontremoli è una città situata in un'area geografica privilegiata, posizionata strategicamente tra la Liguria e la Toscana, il che le conferisce diversi vantaggi. La città è immersa in un paesaggio naturale affascinante, con colline e montagne circostanti che offrono panorami spettacolari.

In questo contesto naturalistico e pacifico è immersa la casa di Zucchero, in cui ormai vive da oltre vent'anni con i figli e la moglie.

In cantante dalle origini emiliane ha rivelato anche dei particolari su questa dimora: si tratta di un vecchio mulino. L'esterno è stato ristrutturato rendendo l'ambiente confortevole e discreto.

In questa fantastica casa Zucchero Fornaciari ha potuto rimettersi in contatto con la natura della provincia di Massa-Carrara, in Toscana. Il mulino era in condizioni di degrado quando è stato acquistato, ed è stato sistemato e ristrutturato secondo il gusto personale del cantante.

Il risultato dei lavori effettuati dal cantante emiliano è un’imponente tenuta circondata da un giardino di notevoli dimensioni, dove i suoi animali da fattoria e il suo cane Django possono circolare in libertà.

La splendida Lunisiana Soul

Rintracciando le particolarità della località in cui è situata la dimora di Zucchero Fornaciari da quasi 23 anni, non stupisce che il cantante abbia deciso di abitare proprio in questo luogo.

Casa Corvi è il piccolo borgo che accoglie la sua Lunisiana Soul, simpatico nome nato dalla fusione tra le due parole Lunigiana e Louisiana: si tratta di un angolo di totale relax immerso tra le colline della Toscana.

In diverse interviste, Zucchero ha condiviso come sia riuscito a trovare nella Lunigiana l'ambiente perfetto per ristabilire un profondo legame con la natura, che sentiva di aver perso dopo un periodo complicato nella sua vita e carriera.

È proprio qui che ha creato la sua tenuta, completandola successivamente con una fattoria. Questo spazio, infatti, ospita una grande varietà di animali, tra cui pecore, galline, conigli, due asini, tre mucche e una bufala.

Anche l'interno della casa è ben ristrutturato e arredato: l'ampio salone è caratterizzato da tonalità scure, e al centro sono state posizionate alcune poltrone e divani.

Nella grande stanza si trova anche un camino, che offre sicuramente calore durante i periodi più freddi dell'anno, e rende l'ambiente più confortevole.

Come si può ben immaginare, qui gli oggetti relativi alla sua passione per la musica predominano, con vari strumenti distribuiti in tutta la sala, accanto a numerosi premi che testimoniano la sua carriera e decorano le pareti circostanti.

Il rifugio di Zucchero nella città del cuore

Quella della Lunigiana non è l'unica casa di Zucchero: il cantante possiede anche una bellissima abitazione a Venezia, la città che ama.

Zucchero ha infatti acquistato un appartamento in questa straordinaria città, da lui definito "rifugio" dove spera di potersi riposare e passare la sua vecchiaia.

Su questo appartamento veneziano non si hanno molte informazioni, ma il cantante ha spiegato come l’amore per il capoluogo veneto sia nato rivedendo il suo carattere riflesso in quello dei cittadini che abitano la città sull'acqua: sono persone genuine, legate alle loro tradizioni, molto rispettose e poco invadenti.