Petrolio: chiusura positiva venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 83,19 dollari, in rialzo dello 0,52%.

Wall Street: chiusura contrastata anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,56% e l’S&P500 è sceso dello 0,82%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.282,01 punti, in calo del 2,05%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala il dato preliminare dell’indice PMI manifatturiero che ad aprile dovrebbe salire frazionalmente da 51,9 a 52 punti, mentre l’indice PMI servizi da 51,7 a 52 punti e l’indice PMI composito da 52,1 a 52,3 punti.

Per le vendite di case nuove a marzo si stima un aumento da 662mila a 668mila unità.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti degli ultimi tre mesi di General Motors e General Electric, con un eps previsto a 2,14 e a 0,65 dollari, mentre per Halliburton e Spotify si stima un utile per azione di 0,74 e di 0,7 dollari.

In agenda anche le trimestrali di Lockheed Martin che dovrebbe riportare un eps di 5,45 dollari, mentre da Philip Morris e da PepsiCo ci si attende un utile per azione di 1,41 e di 1,52 dollari.

A mercati chiusi si guarderà ai conti di Alphabet e Seagate Technology che per non deludere le attese dovrebbero riportare un eps di 1,41 e di 0,29 dollari, mentre per Visa e Tesla si stima un utile per azione di 2,28 e di 0,48 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il dato preliminare dell’indice PMI composito che a marzo dovrebbe salire da 50,3 a 50,9 punti, mentre l’ndice PMI manifatturiero è visto da 46,1 a 46,5 punti e l’indice PMI servizi da 51,5 a 51,8 punti.

In Germania la lettura preliminare dell’indice PMI manifatturiero è attesa da 41,9 a 42,9 punti e quella dell’indice PMI servizi da 50,1 a 50,5 punti.

In Francia l’indice PMI manifatturiero preliminare di aprile è stimato in ascesa da 46,2 a 46,9 punti e l’indice PMI servizi da 48,3 a 48,9 punti.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza giugno 2026 per un ammontare massimo di 5 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Risultati societari a Piazza Affari: da seguire Officina Stellare e Valica che presenteranno i risultati dell’esercizio 2023, mentre Fervi, Racing Force e Talea Group alzeranno il velo sui dati del primo trimestre di quest’anno.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda le riunioni assembleari di diverse società per l’esame e l’approvazione dei dati di bilancio del 2023 e si tratta di: Brunello Cucinelli, ERG, Generali, Inwit, Telecom Italia, Brembo, Fincantieri, Salvatore Ferragamo, UnipolSAI, Aeffe, Aeroporto di Bologna, Aquafil, AVIO, d’Amico Int. Shipping, Fiera Milano, FILA, Gefran, Italmobiliare, Reply, Saes Getters, Tinexta, Acinque, Comer Industries, Enervit, E.P.H., Exprivia, FNM, Next RE, Deodato.Gallery, Directa SIM, Ecomembrane, Fervi, FOPE, Gentili Mosconi, Green Oleo, Impianti, Intermonte Partners SIM, La SIA, Powersoft e Sicily By Car.

Asta titoli di Stato: da seguire in mattinata l’asta dei titoli di Stato, visto che saranno offerti i BTP short term con scadenza gennaio 2026 per un ammontare tra 2 e 2,5 miliardi di euro.

In asta i BTP indicizzati all’inflazione con scadenza maggio 2026 e 2029 per un importo racchiuso tra 1 e 1,5 miliardi di euro per ciascun titolo.