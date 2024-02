Scrivere libri per il business: migliora autorevolezza, visibilità e vendite con Bookness

Bookness® è l'innovativo sistema di marketing letterario, che individua nel self publishing una chiave di successo per aumentare il fatturato.

Bookness® è l'innovativo sistema di marketing letterario, che individua nel self publishing una chiave di successo per aumentare il fatturato. Una strategia editoriale all'avanguardia, che permette a professionisti di qualunque disciplina di acquisire visibilità e autorevolezza tramite la realizzazione di un libro di settore, che stabilisce un contatto vincente con il pubblico e consolida la credibilità dell'autore. Alla base di questi risultati, un innovativo metodo di scrittura ideato dal fondatore di Bookness, Emanuele Properzi, oggi al servizio di imprenditori e professionisti, per la realizzazione di progetti editoriali strategici.

Emanuele Properzi è un ingegnere che ha lasciato il suo ruolo in una multinazionale per affermarsi nel settore dell'editoria. Già ideatore di ScrittoreVincente, SelfPublishingVincente, nonché editore indipendente di oltre 2600 autori, nel 2019 ha dato vita a Bookness - il Tuo Libro X il Tuo Business, che consente di scrivere un libro strategico in ambito professionale e acquisire una maggiore competenza grazie al conseguimento del ruolo di autore.

Bookness si basa su uno speciale servizio di ghostwriting e su una strategia editoriale consolidata, che permettono a chiunque, anche in assenza di tempo o di una particolare attitudine alla scrittura, di redigere un libro settoriale di successo. Elemento cardine di questo approccio, il Bestseller Framework®, un modello strategico nella distribuzione dei contenuti, che aiuta di conquistare e informare il lettore ed eventualmente abbattere tutte le sue probabili obiezioni.

Il Bestseller Framework nasce da un'indagine condotta dallo stesso Emanuele Properzi su oltre 300 libri di imprenditori internazionali che hanno raggiuntolo status di Best Seller. Esaminando tutti i testi, come spiega lo stesso Properzi, è stato possibile notare "all’interno di essi una specifica e ricorrente struttura di contenuti", un modello di distribution comune dei concetti, che ha permesso di definire e successivamente collaudare la tecnica narrativa oggi adottata da Bookness.

Ma non è tutto: "Negli anni - spiega Properzi - il processo di scrittura del libro è stato testato a partire da un’intervista fatta al professionista e da una raccolta di materiale utile per costruire un'opera conforme sia al profilo dell’autore sia ai suoi obiettivi commerciali". Un processo che oggi si avvale di esperti di marketing, comunicazione, editoria, grafici e scrittori di talento, grazie ai quali è possibile scrivere un libro in meno di 30 giorni e pubblicarlo nel giro di una settimana.

E i benefici sono molteplici. Un libro così strutturato è ad esempio un efficace strumento di re-marketing, che può essere letto, sfogliato o riconsultato ogniqualvolta si cerchi una risposta alla propria domanda. Una risposta che può arrivare anche soltanto esaminando l'indice dei contenuti, con un processo che crea fiducia nel lettore, grazie ad argomenti mirati, rilevanti e caratterizzati da una certa autorevolezza.

Un testo di settore si configura poi come un potente strumento di marketing perché, al contrario di altre risorse pubblicitarie dal carattere provvisorio, riesce a generare una forma di rispetto che non esaurisce la sua efficacia nel tempo. “Il libro - conferma infatti Properzi - è qualcosa che non si butta mai via, sempre in grado di catturare l’attenzione, senza contare il ritorno d’immagine per il professionista o il brand che lo ha pubblicato”. In aggiunta, può essere considerato come un vero e proprio bene strumentale, che resta nelle disponibilità dell'autore senza comportare alcun costo di gestione.

Bookness si rivolge a imprenditori, liberi professionisti, piccole e medie imprese e multinazionali, con un servizio strutturato per aumentare riconoscibilità, lead generation e incrementare le vendite dei servizi. Il libro fa inoltre parte di una strategia di marketing che si integra perfettamente in qualunque funnel di vendita: dalla distribuzione su Amazon o nelle fiere di settore, alla diffusione nelle rivendite di libri sul territorio. E i risultati sono concreti, come dimostrano le decine di testimonianze rilasciate dai professionisti che hanno già testato il servizio.

È il caso, per esempio, di Maria Riatti, autrice di Pompeii, che mette in evidenza l’arrivo di numerose richieste per i suoi servizi turistici, a seguito della pubblicazione del libro, e di Francesco Comito, uno dei più importanti marketer in Europa che con Le nuove regole del Network Marketing ha raggiunto più di 10.000 lettori in una settimana, con il libro che è risultato il più letto in Italia nell’anno di lancio per quanto riguarda il tema del network marketing.

Per avvalersi di una consulenza gratuita con un esperto per una prima analisi del progetto editoriale e ottenere un preventivo completamente personalizzato è sufficiente visitare il sito web ufficiale, Bookness.it.