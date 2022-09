L'andamento negativo registrato dal Ftse Mib che, pur avendo recuperato dai minimi intraday, si mantiene in rosso, non sta condizionando la seduta di Banco BPM.

Banco BPM inverte la rotta e scatta in avanti sul Ftse Mib

Il titolo, dopo aver chiuso la sessione di ieri con un progresso di quasi due punti percentuali, oggi ha avviato gli scambi in calo, in linea con l'andamento del Ftse Mib.

In seguito però Banco BPM ha trovato gli spunti giusti per risalire la china, e dopo aver recuperato le perdite iniziali è passato in positivo.

Negli ultimi minuti il titolo sta accelerando al rialzo, tanto da segnare nuovi top di giornata, presentandosi a 2,886 euro, con un progresso dello 0,94% e oltre 11 milioni di azioni passate di mano fino a ora, conto la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 13 milioni.

Banco BPM: per Deutsche Bank è buy, con target a 3,8 euro

Banco BPM al momento segna la migliore performance nel settore bancario e occupa la prima posizione nel paniere delle blue chip.

Il titolo oggi sfoggia maggiore forza dei competitors e del Ftse Mib, grazie alla conferma bullish arrivata da Deutsche Bank.

Gli analisti di quest'ultima hanno ribadito la raccomandazione "buy" sul titolo, con un prezzo obiettivo a 3,8 euro , valore che implica un potenziale di upside di oltre il 31% rispetto alle quotazioni correnti a Piazza Affari.

Banco BPM: ecco perchè piace agli analisti

Gli esperti della banca tedesca parlano di un eccessivo pessimismo del mercato sull'evoluzione del net interest income di Banco BPM.

Secondo Deutsche, il gruppo italiano probabilmente batterà la guidance in termini di margine di interesse per gli anni a venire.