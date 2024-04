Dopo la vittoria all’andata, la Fiorentina deve cercare il colpo a Bergamo in casa dell’Atalanta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: ecco dove vederla in tv e in streaming, quali sono le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla partita del Gewiss Stadium.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia

Lo scorso 3 aprile al Franchi a imporsi fu la Fiorentina grazie alla prodezza di Mandragora che, con una gran botta da fuori, regalò alla Viola il trionfo nella gara d’andata. Oggi le cose sono cambiate, con la squadra di Italiano che dovrà far fronte a un’Atalanta galvanizzata dal passaggio del turno contro il Liverpool e pronta a tutto per regalarsi la prima finale, e forse non l’ultima, della sua stagione.

Nell’altra semifinale la Juventus, nonostante la sconfitta per 2-1 all’Olimpico contro la Lazio, ha passato il turno in virtù del 2-0 dell’andata e ora aspetta di scoprire chi sarà il suo avversario nella finale del 15 maggio.

Atalanta Fiorentina di Coppa Italia: dove vederla in tv e streaming

La partita è disponibile in chiaro per tutti su Canale 5 mentre in streaming può essere seguita sulla piattaforma Mediaset Infinity. La telecronaca del match è affidata a Massimo Callegari e Roberto Cravero, con il calcio d’inizio previsto per le ore 21:00.

Le formazioni

In difesa, dopo il turno di riposo in campionato, torna Djimisiti, mentre Hateboer prende il posto dell’infortunato Holm. Per l’attacco, mister Gasperini sembra preferire Scamacca, che potrebbe essere è in vantaggio su Lookman e Touré.

Dall’altro lato, Italiano è pronto a schierare molti giocatori a riposo nella gara dell’Arechi contro la Salernitana. In attacco dovrebbe esserci Belotti, con Nico Gonzalez, Beltran e Kouamé alle spalle del Gallo. A centrocampo Barak viene arretrato di qualche metro e schierato in coppia con Mandragora.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopemeiners; De Ketelaere, Scamacca. All. Gasperini

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Barak, Mandragora; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Belotti. All. Italiano

Le quote dei bookmakers

I bookmakers vedono in netto vantaggio l’Atalanta, con l’1 quotato al momento tra l’1.84 e l’1.95. L’X, invece, viene dato tra il 3.50 e il 3.75 mentre la vittoria della Fiorentina è ben più indietro, venendo data tra il 4 e il 4.25.

Leggi anche: Mondiale per Club 2025, Apple vicina a uno storico accordo di esclusiva per i diritti tv