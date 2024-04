Apple sarebbe vicina ad accaparrarsi i diritti tv del Mondiale per Club 2025. La società di Cupertino, infatti, parrebbe prossima a un accordo di esclusiva con la FIFA che sarebbe di portata storica, essendo anche il primo Mondiale per Club in cui sono coinvolte ben 32 squadre, di cui 12 europee, dal 12 giugno al 15 luglio 2025.

Diritti tv Mondiale per Club 2025: Apple vicina all’accordo

Mentre a DAZN e Sky sono stati assegnati i diritti televisivi della Serie A fino al 2029, nuovi accordi riguardano il Mondiale per Club, che si disputa nel 2025. Come riportato dal New York Times, infatti, Apple sarebbe vicina a stringere con la FIFA un accordo d’esclusiva per la trasmissione delle gare del Mondiale per Club del 2025. Secondo le prime indiscrezioni, il contratto si aggirerebbe attorno al miliardo di dollari, ben sotto i 4 miliardi inizialmente chiesti dalla Federazione calcistica per la messa in onda dell’evento.

Non è ancora stato precisato se le gare saranno disponibili in chiaro o, come già avviene per alcuni sport, se dovesse rivelarsi necessario sottoscrivere un abbonamento ad Apple TV per assistere alle partite. Per la FIFA, inoltre, si tratterebbe di una prima volta, in quanto quello con la società di Cupertino sarebbe un accordo a livello mondiale per i diritti della competizione. Proprio questo elemento lascerebbe perplessi alcuni dirigenti della Federazione, non proprio inclini a cedere a una sola azienda l’esclusiva sul Mondiale per Club.

Apple nel mondo dello sport

Per la Apple, tuttavia, non si tratterebbe propriamente di una prima volta. L’azienda statunitense, infatti, si è già tuffata nel mondo dello sport, anche in diretta.

Nel 2022 la casa di Cupertino ha stretto un accordo decennale con la MLS (Major League Soccer, il massimo campionato calcistico statunitense) per 2.5 miliardi di dollari. Inoltre, ha firmato un contratto con la MLB per l’emissione del Friday Night Baseball, il doppio appuntamento del venerdì con il campionato di baseball USA.