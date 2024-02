Ftse Mib al top, ma serve cautela. I titoli su cui puntare

Prosegue il buon momento per i mercati azionari che continuano a segnare nuovi massimi, di periodo in alcuni casi e storici in altri.

Acquisti anche su Piazza Affari, dove il Ftse Mib nelle ultime giornate sta mostrando maggiore forza relativa rispetto agli altri listini europei.

Ftse Mib su nuovi top di periodo

L’indice delle blue chip a gennaio ha guadagnato poco più di un punto percentuale e ha continuato a salire in questa prima metà di febbraio, visto che ad oggi vanta un rialzo di circa il 2,3%.

Proprio ieri il Ftse Mib ha aggiornato i massimi di periodo, arrivando a sfiorare l’area dei 31.500 punti, per poi fermarsi a una manciata di punti dalla stessa.

Ftse Mib: Equita SIM opta ancora per la cautela. Ecco perchè

Gli analisti di Equita SIM però mantengono una view cauta sui mercati azionari , mentre prosegue la stagione delle trimestrali, privilegiando l’esposizione verso i titoli di qualità e mid-small caps.

La SIM milanese da un lato vede alcuni segnali di resilienza, come i dati macro in USA ancora solidi, con una crescita del PIL nel quarto trimestre del 2023 del 3,3% su base annua, l'indice PMI dell'Eurozona e USA in miglioramento a gennaio, nonostante da livelli molto bassi per l’Unione Europea, e l’attesa di tagli da parte della FED e BCE nei prossimi mesi che alimenta uno scenario di soft/no-landing.

Dall’altra, secondo gli esperti vale la pena rimarcare che il mercato continua a prezzare uno scenario che lascia pochi margini di errore.

I possibili rischi nei prossimi mesi

Gli analisti vedono ancora il rischio che nei prossimi mesi le politiche monetarie restrittive continuino a incidere sulla crescita economica.

L'eccesso di risparmio accumulato a livello globale durante la pandemia è notevolmente diminuito, soprattutto nell’Eurozona rispetto agli USA, il che comporterà un minor sostegno ai consumi.

Inoltre, gli analisti si aspettano una normalizzazione nella politica fiscale, soprattutto negli Stati Uniti. E l'incognita geopolitica rappresenta un’ulteriore fonte di incertezza. La combinazione di questi fattori dovrebbe mantenere la crescita economica su un percorso più debole.

Ftse Mib: la strategia di Equita SIM

Nel portafoglio raccomandato, gli analisti di Equita SIM mantengono un peso dell’investito molto vicino al benchmark, vale a dire al 90,9% contro un peso neutro del 90%.

Nel portafoglio principale, gli esperti hanno aumentato di 50 punti base il peso di Diasorin, dopo la debole performance da inizio anno.

Gli analisti ritengono che il business plan presentato a dicembre abbia risposto alle principali incertezze emerse nel 2023 e che il 2024 sarà l’anno di messa a terra con lancio commerciale di quasi tutti i principali progetti innovativi del gruppo dando maggiore visibilità sui potenziali contributi.

Nel portafoglio raccomandato, Equita SIM ha ridotto di 50 basis points il peso di Recordati dopo la performance positiva del titolo da inizio anno e nell’ultimo trimestre.

Ftse Mib: i titoli da mettere in portafoglio a febbraio

Quanto agli altri titoli da inserire in portafoglio questo mese, gil analisti indicano Intesa Sanpaolo, Unicredit e Mediobanca tra i bancari, mentre nel più ampio settore finanziario troviamo Banca Mediolanum, FinecoBank, Poste Italiane e Unipol.

Tra gli industriali compaiono Stellatis, Pirelli, Iveco Group, Interpump, mentre tra le utility la scelta cade su Enel ed ERG.

Nel portafoglio raccomandato ci sono anche Moncler, ENI, Nexi, Inwit e Telecom Italia nella versione risparmio.