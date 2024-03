Mediobanca senza verve. La view degli analisti

Avvio di settimana senza infamia e senza lode per Mediobanca che si è fermato sui valori del close di venerdì scorso.

Mediobanca sulla parità

Il titolo, dopo aver guadagnato circa un punto e mezzo percentuale venerdì scorso, è rimasto indietro rispetto agli altri bancari quest’oggi.

A fine seduta, infatti, Mediobanca si è fermato a 13,1 euro sulla parità, con circa 2 milioni di azioni scambiate, rispetto alla media degli ultimi 30 giorni pari a circa 3,5 milioni.

Mediobanca: KBW è bearish

Il titolo si è mosso in linea con il Ftse Mib, frenato dal giudizio di KBW che si è espresso in termini negativi nei giorni scorsi.

Gli analisti hanno reiterato la raccomandazione “underperform” su Mediobanca, con un prezzo obiettivo ritoccato verso l’alto da 14,16 a 14,96 euro.

Questa mossa riflette una revisione delle stime relative all’utile per azione che sono state alzate del 3% per l’anno in corso, del 5% per il 2025 e del 4% con riferimento al 2026 e al 2027.