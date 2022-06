La settimana è partita in maniera decisamente brillante per Seco che ha messo a segno un bel rialzo.

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre mezzo punto percentuale venerdì scorso, è scatta in avanti ieri.

Seco in rally in avvio di settimana

Seco ha terminato le contrattazioni a 6,27 euro, con un rally del 3,13% e oltre 235mila azioni passate di mano, al di sopra della media degli ultimi giorni pari a circa 215mila.

Il titolo ieri ha fatto ili pieno di acquisti sulla scia di alcuni dati che sono stati accolti con grande entusiasmo dal mercato.

Seco: nuovi ordini su livelli record a maggio

Seco ha reso noto di aver chiuso il mese di maggio con nuovi ordini per 31 milioni di euro, registrando il più alto valore dalla sua fondazione.

L'importo della raccolta ordini a maggio va a incrementare ulteriormente il valore del backlog che, come annunciato in precedenza da Seco, precisamente lo scorso 12 maggio, ammontava a 164 milioni di euro al 30 aprile 2022.

Il risultato comunicato da Seco è stato raggiunto ia grazie agli ordini ricevuti da nuovi clienti che a quelli arrivati dai clienti esistenti.

Seco: il commento dell'AD Mauri

Commentando i dati registrati a maggio, il CEO di Seco, Massimo Mauri, ha dichiarato: "Il livello record di ordinato raggiunto nel mese di maggio contribuisce ad aumentare ulteriormente la visibilità sul nostro business. Continuiamo a supportare i nostri clienti nel loro processo di trasformazione digitale.

Siamo solo all'inizio di una grande rivoluzione industriale, dove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale, l'IoT e il 5G abiliteranno nuovi modelli di business: il potenziale ancora inespresso del nostro mercato è enorme".

Seco: la view di Intesa Sanpaolo

Positivo il commento di Intesa Sanpaolo, i cui analisti ieri hanno evidenziato che la notizia sulla raccolta ordini realizzata a maggio aumenta la visibilità sul business di Seco, ricordando che il backlog degli ordini alla fine di aprile era pari a 164 milioni di euro.

Gli esperti di Intesa Sanpaolo ricordando che la società dovrebbe rendere noto un aggiornamento sui target di Clea 2023 nel mese in corso.

Non cambia intanto la view degli analisti che su Seco mantengono una strategia bullish, con una raccomandazione "buy" e un prezzo obiettivo a 9,4 euro.

Seco al vaglio di Mediobanca Securities

A scommettere su Seco è anche Mediobanca Securities che ieri ha ribadito il rating "outperform", con un target price a 8,5 euro.

Per gli analisti il forte trend degli ordini testimonia il solido momentum della domanda sottostante, nonostante un contesto macro incerto.

Anche secondo Mediobanca Securities, il dato record messo a segno da Seco a maggio, dovrebbe ulteriormente aumentare la visibilità sulla guidance sui ricavi 2022, che indica un valore a circa 200 milioni di euro.