Snam sale ancora. Spunti dell’AD sul nuovo piano strategico

A Piazza Affari prosegue il buon momento di Snam, che anche oggi ha guadagnato terreno, salendo per la quarta seduta di fila.

Snam ancora in rialzo

Il titolo, dopo aver guadagnato oltre mezzo punto percentuale venerdì scorso, ha proposto un copione simile oggi.

Snam si è presentato al close a 4,684 euro, con un rialzo dello 0,64% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 6,3 milioni di azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 5,7 milioni.

Snam snobba BTP e Spread

Il titolo ha mostrato più forza del Ftse Mib, malgrado i segnali negativi arrivati dal mercato obbligazionario.

Lo Spread BTP-Bund si è allargato ed è salito dell’1,27% a 175,92 punti base, mentre qualche vendita sui BTP ha favorito un rialzo dei tassi, con il rendimento del titolo a 10 anni che si è fermato al 4,114%, con un progresso dello 0,38%.

Snam: spunti dall’intervista all’AD

Snam, intanto, è stato oggetto di attenzione sulla scia di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera dal CEO del gruppo.

L’AD Stefano Venier ha sottolinea che il prossimo piano strategico di Snam, che sarà presentato il 25 gennaio 2024, supererà i 10 miliardi di euro di capex, contro la stima di Equita SIM pari a 10 miliardi, e conterrà un’evoluzione di progetti già impostati come la Carbon Capture and Storage a Ravenna in joint-venture con ENI (progetto da complessivi 1,8 miliardi di euro e inserito fra i progetti di interesse comune dall’Unione Europea), che inizierà a iniettare CO2 dal 2024.

Inoltre, ci saranno gli investimenti per la dorsale Adriatica, già avviata nel precedente piano industriale.

A Modena il gruppo investirà nell’hydrogen valley assieme ad Hera.

Snam dovrebbe inoltre essere coinvolta nel SouthH2Corridor per fornire 4 milioni di tonnellate di idrogeno dal Nord Africa al cxentro Europa, progetto anche questo considerato fra i progetti PCI in Europa.

La società ha, infine, presentato un’offerta non vincolante per gli stocaggi di Edison (RAB 500 milioni).

Secondo gli analisti di Equita SIM, l’incremento dei capex complessivi oltre 10 miliardi di euro, includendo un progetto legato alla transizione energetica come la CCS a Ravenna, per la quale gli esperti si attenderebbero anche una struttura regolatoria simile ai correnti investimenti di Snam, è un’indicazione confortante per il titolo.

Snam viaggia su multipli ragionevoli, cioè un rapporto prezzo-utili 2024 di 14 volte, un premio sulla RAB 2023 del 17% e ha uno yield del 6,1%, che sale al 6,5% nel 2026.

Gli analisti di Equita SIM ritengono che il principale driver sul titolo sia l’andamento dei tassi di interesse.

Non cambia intanto la view della SIM milanese, che su Snam mantiene una strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 5,09 euro.