Nelle fasi di incertezza del mercato azionario, è sicuramente una mossa vincente puntare sui titoli che staccano un dividendo.

Mercati incerti? Puntare sui titolo con dividendi ad alto rendimento

Ancora meglio se si scelgono le azioni con una cedola elevata, in modo da garantirsi un flusso di reddito ch permetta in qualche modo di bilanciare le avversità del mercato.

Spesso gli investitori sono diffidenti verso i titoli con dividendo ad alto rendimento, temendo che dietro quest'ultimo possano nascondersi dei pericoli.

Non sempre però è così e ci sono delle azioni con una cedola forte, di società con un business solido, da comprare al volo.

Ecco due titoli con un dividendo che offre un rendimento mostruoso e su cui puntare senza esitazione.

Kinder Morgan

Chi cerca un'azione a buon mercato non può non scegliere Kinder Morgan, come suggerisco da Daniel Foelber sulle pagine di The Motley Fool.

Il titolo scambia a un multiplo prezzo-utili di appena 16,5 volte e offre un dividendo con rendimento molto alto del 6,2%, ben sopra la media dell'S&P500.

Kinder Morgan opera principalmente nel settore del trasporto di gas naturale e se parte del volume complessivo è destinata al consumo interno degli Stati Uniti, una quantità crescente di gas naturale potrebbe essere utilizzata per l'esportazione.

L'aumento della domanda di questa materia prima pone le basi per l'incremento della produzione di gas naturale negli Stati Uniti, il che significa una maggiore capacità di trasporto dei gasdotti.

Kinder Morgan può stipulare contratti a lungo termine a tariffa fissa e take-or-pay, che riducono la volatilità normalmente associata ai prezzi del petrolio e del gas.

Kinder Morgan è il titolo perfetto per gli investitori che desiderano un flusso di reddito passivo affidabile e credono nella crescita del GNL.

Innovative Industrial Properties

Innovative Industrial Properties è un REIT che ha costruito un portafoglio immobiliare di 111 proprietà in 19 Stati, per un valore di 2,4 miliardi di dollari al 30 giugno, diventando così il più grande finanziatore per le società di cannabis.

Innovative Industrial Properties ha registrato un fatturato di 204,6 milioni di dollari nel 2021, con un tasso di crescita vertiginoso del 75% rispetto al 2020.

Il titolo è stato duramente colpito dalle vendite quest'anno, a causa del default del suo quarto inquilino più grande, Kings Garden.

La buona notizia è che Innovative Industrial Properties dovrebbe essere in grado di trovare un inquilino sostitutivo, il che alla fine potrebbe dimostrare che questo è solo un piccolo incidente di percorso.

La negatività e la debolezza nel breve termine, causati dal default di Kings Garden, potrebbero essere una grande opportunità di acquisto per gli investitori a lungo termine.

Il calo di Innovative Industrial Properties ha spinto in alto il rendimento del suo dividendo fino a uno strepitoso 7,3%.

Con un dividend payout ratio dell'81,8% nel secondo trimestre, il dividendo della società è ben coperto.