Sei alla ricerca di un nuovo lavoro e vorresti intraprendere la carriera di addetto alle vendite? Beh, allora devi necessariamente conoscere le opportunità presentate per te da Primark, ormai un colosso nel mondo dell’abbigliamento low-cost. Vieni a scoprire come presentare la domanda!

Sei alla ricerca di un nuovo lavoro e vorresti intraprendere la carriera di addetto alle vendite? Beh, allora devi necessariamente conoscere le opportunità presentate per te da Primark, ormai un colosso nel mondo dell’abbigliamento low-cost.

Infatti, secondo le prime indiscrezioni, sembrerebbe che Primark voglia assumere 600 nuove unità di personale tra il 2022 ed il 2023.

Ma per quale motivo? Beh, devi sapere prima di tutto di cosa tratta Primark.

L’azienda si occupa della vendita di abbigliamento, accessori, prodotti di bellezza e skin-care e prodotti per la casa a prezzi relativamente bassi.

Il prezzo è stata proprio la chiave per il successo del brand che si sta espandendo rapidamente a livello globale ed anche in Italia. Infatti, entro il 2023 Primark è intenzionato ad aprire ben 4 nuovi store.

Per questo motivo è necessario assumere nuovo personale e quindi si avranno circa 600 nuove assunzioni!

Sei interessato alla possibilità offerta da Primark? Allora continua a leggere questo articolo per non perderti questa offerta di lavoro!

Primark assume 600 persone entro il 2023: tutto merito delle nuove aperture!

Come avrai intuito visto il numero di punti vendita che stanno nascendo in diverse città d’Italia, Primark ha avviato una campagna di espansione nel nostro Paese che, ovviamente, porterà alla creazione di nuovi punti vendita.

Dopo Roma, Catania e Milano, l’espansione non si ferma.

Infatti, a brevissimo (il 19 luglio) aprirà il punto vendita a Chieti e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità.

Come abbiamo anticipato in precedenza, sono previste quattro nuove aperture entro il 2023.

Ma dove saranno effettuate queste nuove aperture? Ovviamente avranno luogo in quattro diverse Regioni italiane:

Emilia Romagna, nella città di Bologna

Piemonte, a Torino

Campania, presso il centro commerciale di Caserta

Veneto a Venezia

Ovviamente tutte queste nuove aperture hanno una diretta conseguenza: l’assunzione di personale che, secondo le stime, saranno di circa 600 persone.

Infatti, si stima che ogni nuova apertura di Primark porti con sé l’assunzione di circa 150 dipendenti.

Tuttavia, devi tenere a mente che 600 sono solo una stima, in quanto le assunzioni potrebbero essere anche di più rispetto a quanto prospettato.

Quali sono le posizioni ricercate per le 600 assunzioni da Primark? Andiamo a scoprirlo!

In questo caso la domanda sembra prettamente retorica. Infatti, trattandosi di un negozio è piuttosto scontato che le ricerche andranno ad interessare prevalentemente l’attività di addetti alle vendite.

Ovviamente non possiamo ancora definire la tipologia contrattuale, che potrebbe essere in state oppure inizialmente a tempo determinato.

Devi però sapere che Primark attiva spesso diverse opportunità di tirocinio per coloro che vogliono intraprendere l’attività di addetti alle vendite.

Tirando le somme, le posizioni ricercate saranno quella di addetti alle vendite, store manager e department manager. A questi si aggiungeranno altri profili che risulteranno più chiari una volta che verranno ufficialmente aperte le candidature.

Come inviare la candidatura per entrare a lavorare nel gruppo Primark?

Sei interessato all’opportunità di lavoro presentata da Primark? Pensi che l’attività di addetto alle vendite in partenza e le specializzazioni di questo settore possano fare al caso tuo? Beh, allora non devi perderti gli ultimi aggiornamenti.

Per inviare la candidatura per lavorare da Primark dovrai visitare questa pagina, ossia quella relativa alla sezione “Lavora con Noi” di Primark. Qui troverai non solo le offerte di lavoro per le nuove aperture, ma anche le ricerche attive per i punti vendita già aperti.

Ad esempio, se vuoi lavorare da Primark a Milano (anche se, attualmente, non sono previste nuove aperture) potrai comunque inviare la tua candidatura se c’è una posizione aperta.

Attenzione: le domande di candidatura dovranno essere inviate esclusivamente online.

Perché lavorare da Primark? Ecco come funziona l’azienda!

Molti sono, ad oggi, i dipendenti che si ritengono felici di lavorare da Primark. Non solo perché si tratta di una grande realtà, ma anche per le opportunità di carriera che l’azienda offre.

Devi sapere che si tratta di un rivenditore internazionale low cost di diverse tipologie di articoli: dall’abbigliamento agli articoli per la casa, fino alla linea beauty e food.

I prezzi sono accessibili a tutti e questo ha reso Primark famoso a livello globale.

L’azienda è approdata in Italia nel 2016 aprendo per la prima volta ad Arese, per poi espandersi rapidamente. Oggi Primark conta 10 store (con l’apertura imminente a Chieti).