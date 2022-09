Con la morte della regina Elisabetta, ci si domanda a chi andrà l’enorme eredità, e non stiamo parlando di denaro, ma dei suoi gioielli. Tiare, collane, diademi, orecchini, anelli, bracciali e spille con un valore inestimabile. Non parliamo dei gioielli della corona, di proprietà dello Stato, ma dei gioielli acquistati o ereditati dalla regina in 70 anni di regno.

Il patrimonio della regina Elisabetta in gioielli supera i 300 pezzi, ad uso esclusivo della regina stessa e di Filippo. Non parliamo dei gioielli della corona, di proprietà dello Stato, ma dei gioielli acquistati o ereditati dalla regina in 70 anni di regno.

Mentre alcuni di questi resteranno per sempre Elisabetta, altri verranno donati ai membri della famiglia reale. Secondo Lisa Levinson, capo delle comunicazioni del Natural Diamond Council, la regina sarà sepolta con la sua fede nuziale, in oro gallese, e con un paio di orecchini di perle, quelle che era solita indossare nelle sue ultime settimane, e che sono visibili nell’ultima apparizione pubblica, quando dovette ricevere la premier Liz Truss a Balmoral.

L’anello di fidanzamento di Filippo

Resterà, invece, l’anello di fidanzamento del principe Filippo, realizzato con un diamante preso dalla corona della madre, Alice di Battenberg, contenente un messaggio d’amore da parte del principe. Quella corona, la madre del principe, la ricevette dalla famiglia Romanoff, gli zar di Russia.

Quest’anello, sembra che andrà in eredità ad Anna, così come tutti i gioielli regalati da Filippo alla regina.

I gioielli della regina Elisabetta

Ma che ne sarà degli altri? Al Re Carlo andrà in eredità l’intera collezione della madre, quindi, sarà lui stesso a decidere chi avrà il privilegio di indossare i gioielli. Inoltre, come per tutti gli altri beni che il nuovo re riceverà in eredità, non ci sarà l’obbligo del pagamento della tassa di successione.

Parliamo, però, solo dei gioielli personali della regina, non dei gioielli della corona: la corona della regina Vittoria, le tiare e tutti i gioielli che abbiamo visto indossare ai membri della famiglia reale appartengono allo Stato.

Solamente il Re può disporre che siano indossati dalla regina consorte, Camilla, o dalle principesse, ma non possono essere venduti o ceduti a terzi. Oltre che essere beni dello Stato, di un valore inestimabile, hanno anche un valore storico e culturale e vanno protetti e preservati.

Per questo sono tenuti e conservati molto gelosamente a Buckingham Palace, per essere poi indossati dai reali. La stessa Elisabetta ha prestato la celebre Greville tiara (valore stimato circa 3 milioni di sterline), detta anche Boucheron honeycom, alla nuova regina consorte Camilla.

La Diamond Festoon Necklace o la Dehli Durbar tiara, invece, sono state indossate più volte dalla regina Mary, durante la celebrazione dell’incoronazione del marito re Giorgio V.

Gli orecchini di perle e diamanti donati a Kate

La regina Elisabetta era solita regalare spesso dei gioielli alle donne della famiglia reale. Proprio ultimamente, infatti, ha regalato degli orecchini di perle e diamanti alla moglie del principe William, Kate. La principessa del Galles, infatti, ha preferito indossare gli orecchini per rendere omaggio alla salma della regina a Westminster Abbey.

Oltre agli orecchini, Kate ricevette qualche anno fa una spilla di diamanti a forma di ramo fiorito e la famosa Lover’s Knot Tiara, la tiara dei nodi d’amore, già indossata a suo tempo da Diana, ultima principessa del Galles: un capolavoro di perle e diamanti che Lady D ricevette come dono di nozze dalla suocera e che risale al 1914.

Dopo il divorzio da Carlo, però, la tiara rimase dentro le casseforti a prendere polvere, fino a quando la regina non decise di donarla a Kate.

I criteri di Elisabetta nella scelta del gioiello

Elisabetta non era solita indossare i suoi gioielli a caso, ma rispettava dei criteri particolari: una collana a tre fili di perle e una spilla attaccata sul bavero delle sue giacche o cappotti. I gioielli erano il suo modo di comunicare, ma la collana a tre fili di perle era la sua preferita.

Altri gioielli preferiti da Elisabetta furono quelli regalati dal marito Filippo, compresa la spilla Grima Ruby Brooch, una spilla di zaffiro che indossò durante la sua luna di miele, durante la celebrazione dei 70 anni di matrimonio e durante il discorso di Natale 2021.

Questi, molto probabilmente resteranno tutti alla figlia Anna, ma anche alla nuora Sophie, molto amata dalla stessa regina, da Camilla e Kate.

