Il nuovo re è Carlo III, su questo non c’è dubbio, ma per Camilla non è così semplice. Vediamo perché ha il titolo di "regina consorte" e come influisce sulla linea di successione.

L’incoronazione di Carlo III, il nuovo re d’Inghilterra, ha portato molti cambiamenti nella casa reale, a cominciare dai nuovi titoli che sono stati attribuiti a vari membri della famiglia dopo la morte della regina Elisabetta II. Ad esempio sappiamo che sia i fratelli e la sorella di Carlo che i suoi figli e nipoti possiedono il titolo di principi e principesse, ma la moglie del re, Camilla, possiede un titolo particolare e cioè quello di regina consorte. Vediamo perché non bisogna confonderlo con il titolo di regina regnante e se il trono spetterebbe proprio a Camilla dopo la morte del re.

Differenza tra "regina consorte" e "regina regnante"

I due titoli sembrano molto simili, infatti parliamo sempre della moglie del re, ma ci sono alcune differenze fondamentali tra una regina consorte, come lo è Camilla, e una regina regnante, come lo era Elisabetta II. La regina consorte, come dice il nome, è la moglie del sovrano che regna in quel momento, ma in realtà non ha potere di per sé, mentre la regina regnante è colei che regna per proprio diritto e il marito non condivide né il rango e il titolo né la sovranità della moglie.

Di solito una regina regnante condivide solo il rango di suo marito, non i poteri politici e militari del re regnante, ma ci sono delle eccezioni. Infatti, la moglie di un re defunto, che può essere la regina vedova o la regina madre, può avere funzioni di reggente se il figlio, il legittimo erede al trono, è ancora minorenne alla morte del re.

Cosa succede se muore Carlo: il trono passa a Camilla?

Istintivamente potremmo pensare che se re Carlo III dovesse lasciarci prematuramente il trono andrebbe a Camilla, essendo appunto regina consorte, in quanto moglie del re. Eppure non è così semplice e l’operazione che la casa reale sta attuando dopo la morte della regina Elisabetta lo dimostra.

Infatti la linea di successione privilegia prima di tutto gli eredi maschi della famiglia reale, in particolare il primo a prendere il posto di Carlo sarebbe il figlio primogenito, il principe William, seguito dai suoi tre figli George, Charlotte e Louis, mentre in quinta posizione troviamo il secondogenito di Carlo III, il principe Harry, e così via. Dunque nessuna possibilità per Camilla di diventare regina regnante, ma nessuna possibilità neanche per i figli che ha dato alla luce durante il primo matrimonio con l’ufficiale dell’esercito britannico Andrew Parker Bowles, cioè Tom e Laura Parker Bowles, poiché non sono di sangue reale.