A breve salirà al trono del Regno Unito insieme al principe Carlo, in qualità di regina consorte. Pochi sanno però, che Camilla Parker ha due figli, avuti dal precedente marito. I due, un uomo e una donna, sono molto riservati e non amano farsi fotografare dai paparazzi, salvo nelle occasioni istituzionali. Si chiamano Laura e Thomas e hanno un'età simile a quella dei "fratellastri" William e Harry, rispettivamente duca di Cambridge e duca di Sussex.

Camilla ha impiegato quasi 20 anni per guadagnarsi la stima e la fiducia dei sudditi inglesi e della suocera Elisabetta II, la quale ha voluto che fosse la futura regina consorte, al fianco dell'amato Carlo. A lei spetterà l’onore di indossare molti dei preziosissimi gioielli della collezione personale della sovrana.

Chi sono i figli di Camilla Parker Bowles, la regina consorte

Prima di uscire allo scoperto con il principe Carlo, ora erede al trono, Camilla è stata sposata con Andrew Parker Bowles, ufficiale dell'esercito britannico, e da questa unione sono nati due figli, un maschio e una femmina, da sempre restii ad apparire sotto i riflettori. Anzi, secondo i rumors, all'inizio i due erano contrari alla relazione della madre con Carlo, considerata la causa del divorzio con il loro padre naturale. Adesso, invece, i rapporti con la famiglia reale si sono appianati, e non mancano fotografie che ritraggono i figli del primo matrimonio di Camilla insieme ai fratellastri William e Harry.

Chi sono, quanti anni hanno e cosa fanno nella vita dei figli di Camilla? Ecco alcune informazioni interessanti:

il primogenito si chiama Thomas Henry Charles Parker Bowles, ha 47 anni e per lavoro fa lo scrittore e il critico gastronomico. Ha scritto 7 libri di cucina vincendo il premio “Guild of Food Writers 2010”

la figlia minore è Laura Rose Lopes, 44 anni, ed è una curatrice con la passione della pittura. Ha studiato Storia dell'Arte e Marketing e ha fatto la stagista presso la galleria di Peggy Guggenheim di Venezia

Il “figlio segreto” di Carlo e Camilla, chi è Simon Dorante-Day

Per anni è circolata la voce che Carlo e Camilla avessero un figlio segreto, frutto della relazione extraconiugale quando i due erano molto giovani. In realtà la Corona inglese ha sempre smentito la notizia nonostante il presunto erede abbia deciso di proseguire la battaglia legale per il riconoscimento.

Il presunto figlio segreto è Simon Dorante-Day, ha 56 anni e attualmente vive in Australia. Di origine inglese, fu adottato all’età di 6 anni da una famiglia australiana ma sostiene di non essere un orfano qualunque. Al contrario Simon ritiene che la somiglianza con Carlo e Camilla è così evidente da non lasciare dubbi sulla sua identità. L'uomo ha raccontato di essere stato allevato durante i suoi primi anni di vita, quindi prima dell’adozione, da due dipendenti della casa reale, una cuoca e un giardiniere, i quali gli avrebbero confessato la scottante verità. Ad oggi però nulla è stato confermato.