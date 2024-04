Petrolio: chiusura positiva venerdì scorso per le quotazioni dell’oro nero che si sono fermate a 83,19 dollari, in rialzo dello 0,52%.

Wall Street: chiusura contrastata anche venerdì scorso per la piazza azionaria americana, dove il Dow Jones è salito dello 0,56% e l’S&P500 è sceso dello 0,82%, mentre il Nasdaq Composite si è fermato a 15.282,01 punti, in calo del 2,05%.

I dati macro e societari negli Stati Uniti

Dati Macro ed Eventi Usa: si segnala l’indice CFNAI che a marzo dovrebbe frenare da 0,05 a 0,02 punti.

Risultati trimestrali USA: da seguire prima dell’avvio degli scambi a Wall Street i conti del primo trimestre di Verizon Communications, che per non deludere le attese dovranno centrare l’obiettivo di un utile per azione di 1,12 dollari.

Gli aggiornamenti macro e gli eventi in Europa

Dati Macro ed Eventi Europa: si conoscerà il dato preliminare dell’indice relativo alla fiducia dei consumatori che ad aprile dovrebbe attestarsi a -14,3 punti, in miglioramento rispetto alla lettura precedente fermatasi a -14,9 punti.

Da seguire in Germania l’asta dei titoli di Stato con scadenza a settembre 2024 e marzo 2025 per un ammontare massimo rispettivamente di 2 e di 3 miliardi di euro.

I titoli e i temi da seguire a Piazza Affari

Dividendi a Piazza Affari: oggi staccano il dividendo 15 titoli e si tratta di Banca Mediolanum (0,42 euro), Banco BPM (0,56 euro), Campari (0,065 euro), Ferrari (2,443 euro), Iveco Group (0,22 euro), Prysmian (0,7 euro), Stellantis (1,55 euro), Unicredit (1,8029 euro), BFF Bank (0,541 euro), Maire (0,197 euro), Banco di Desio e Brianza (0,2634 euro), BasicNet (0,15 euro), Edison risp. (0,105 euro) e Culti Milano (0,1 euro).

Risultati societari a Piazza Affari: sotto la lente Saipem, GeneralFinance e Sogefi che presenteranno i conti del primo trimestre di quest’anno, mentre Netweek, Prismi e Vantea Smart alzeranno il velo sui dati dell’esercizio 2023.

Assemblee a Piazza Affari: in agenda le riunioni assembleari di diverse società per l’approvazione dei bilanci dell’esercizio 2023 e si tratta di: Recordati, Alerion Cleanpower, Ferretti, Cementir Holding, CY4gate, Salcef Group. Servizi Italia, Sogefi, FNM, Italian Design Brands, ATON Green Storage, Bellini Nautica, Confinvest, Frendy Energy, Friulchem, Kruso Kapital e Take Off.