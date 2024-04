Sulla scia della buona intonazione mostrata oggi dai bancari sul Ftse Mib, anche Banca Popolare di Sondrio si muove in positivo.

Banca Popolare di Sondrio ritrova la retta via

Il titolo ieri ha chiuso gli scambi in frazionale calo dello 0,07% dopo cinque sessioni consecutive in rialzo e oggi ha ripreso la via dei guadagni.

Mente scriviamo, Banca Popolare di Sondrio passa di mano a 7,58 euro, con un vantaggio dell’1% e oltre 600mila azioni transitate sul mercato fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni a circa 2,3 milioni.

Banca Popolare di Sondrio: Fitch migliora rating

Banca Popolare di Sondrio guadagna terreno dopo che Fitch ha migliorato la valutazione del merito creditizio, attribuendo ora un rating emittente Long-term Issuer Default a livello investment grade, passand quindi a “BBB-” da “BB+”, con outlook stabile.

Banca Popolare di Sondrio: commento e strategia di Equita

Gli analisti di Equita SIM evidenziano che con la revisione di Fitch, ora Banca Popolare di Sondrio ha un rating investment grade da parte di tutte le agenzie di rating che valutano la banca, oltre a Fitch, anche S&P, DBRS, Scope.

Il miglioramento del rating riflette i progressi fatti in termini di posizione di capitale, derisking e redditività.

Non cambia intanto la view di Equita SIM che su Banca Popolare di Sondrio mantiene invariata la sua strategia improntata alla cautela, con una raccomandazione “hold” e un prezzo obiettivo a 7 euro.