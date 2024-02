Banca Popolare di Sondrio: trimestrale oltre le stime

La seduta odierna è stata per molti versi speculare a quella della vigilia per Banca Popolare di Sondrio.

Il titolo, dopo aver ceduto il 2,74% ieri, ha recuperato quasi interamente le perdite oggi, fermandosi a 6,71 euro, con un progresso del 2,29% e volumi di scambio vivaci, visto che sono transitate sul mercato oltre 2,6 milioni, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,26 milioni.

Banca Popolare di Sondrio: i conti del 2023

Banca Popolare di Sondrio ha risalito la china all’indomani della presentazione dei conti del 2023, chiuso con un utile netto in rialzo dell’83,5% a 461,16 milioni di euro.

Il risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa è passato da 920,28 milioni a 1,28 miliardi di euro, mentre il margine di intermedia è cresciuto da 1,07 a 1,47 miliardi, sulla scia del margine di interesse, salito del 37,6% a 936,96 milioni di euro.

Banca Popolare di Sondrio: i numeri del 4° trimestre 2023

Nel quarto trimestre del 2023, Banca Popolare di Sondrio ha riportato un utile netto pari a 113 milioni di euro, mentre il net interest income è salito del 32% a 269 milioni di euro.

I ricavi totali sono cresciuti del 24% a 422 milioni di euro, mentre l’utile operativo del 35% a 271 milioni.

Equita SIM in una nota ha evidenziato che Banca Popolare di Sondrio ha riportato risultati trimestrali migliori delle attese a livello operativo, grazie a maggiori ricavi, ma inferiori in termini di bottom line a causa di più elevati accantonamenti per perdite su crediti.

La banca ha riportato un altro ottimo quarter sul fronte della gestione operativa, con ricavi superiori alle attese su tutte le linee.

In particolare il net interest income, ancora in marcata crescita sequenziale, ha battuto le stime del 6%, le commissioni sono risultate più elevate del 5% a 112 milioni di euro, mentre il trading/tesoreria ha contribuito per 38 milioni.

Sotto la linea operativa, Equita SIM si attendeva un incremento degli accantonamenti delle perdite su crediti, considerando anche la dismissione di NPL effettuata nel trimestre.

Il costo del rischio a 144 punti base si è tuttavia mostrato molto più elevato delle attese.

Sorpresa positiva sul fronte della remunerazione degli azionisti con Banca Popolare di Sondrio che ha alzato il payout dal 50% di piano al 55%, implicando quindi un dividendo di 0,56 euro, con un rendimento pari a circa l’8,5%.

Banca Popolare di Sondrio: Equita SIM rivede le stime

Gli analisti di Equita SIM hanno alzato le stime 2024-2025 del 7% in media, principalmente per riflettere un maggiore net interest income, più alte commissioni, parzialmente compensate da maggiori accantonamenti per perdite su crediti.

La view su Banca Popolare di Sondrio resta cauta, con una raccomandazione “hold” invariata, a fronte di un prezzo obiettivo alzato dell’8% a 6,6 euro.

Banca Popolare di Sondrio: la view di Mediobanca

Bearish la strategia di Mediobanca Research che sul titolo ha un rating “underperform”, segnalando da una parte l’apertura di Banca Popolare di Sondrio a un maggiore payout e dall’altra una guidance di margine di interesse basata su tagli dei tassi molto più bassi rispetto a quelli impliciti nella curva dei rendimenti.