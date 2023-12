Banca Popolare di Sondrio cede NPL per oltre 173 mln

Non c’è due senza tre e così anche la seduta odierna si è conclusa in positivo per Banca Popolare di Sondrio, che ha guadagnato terreno per la terza giornata consecutiva.

Banca Popolare di Sondrio ancora in rialzo

Il titolo, dopo aver archiviato la giornata di ieri con un progresso di oltre un punto e mezzo percentuale, si è mosso in maniera più cauta oggi.

A fine seduta, Banca Popolare di Sondrio si è presentato a 5,86 euro, con un rialzo dello 0,43% e oltre 700mila azioni passate di mano, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a più di 1 milione di azioni.

Banca Popolare di Sondrio cede portafoglio NPL

Banca Popolare di Sondrio ha comunicato di aver ceduto un portafoglio di NPL pari a 173,7 milioni di euro, corrispondenti al 33% dello stock di NPL e al 12% di quello di esposizioni non performanti al terzo trimestre del 2023, a un veicolo di cartolarizzazione che ha emesso notes per complessivi 57,1 milioni di euro, il 33% del valore lordo dei crediti ceduti, a fronte di una copertura media degli NPL della banca dell’85%.

Banca Popolare di Sondrio: la view di Equita SIM

Con questa operazione l’NPE Ratio della banca è atteso scendere sotto il 4%, rispetto al 4,3% registrato alla fine del terzo trimestre di quest’anno.

Equita SIM non apporta nessuna modifica al giudizio su Banca Popolare di Sondrio, con una raccomandazione “hold” invariata e un prezzo obiettivo a 6,1 euro.