Banca Popolare di Sondrio giù. S&P assegna i rating

La seduta odierna prosegue in calo per Banca Popolare di Sondrio che rivede il segno meno dopo quattro sessioni consecutive in salita.

Banca Popolare di Sondrio in calo dopo 4 rialzi di fila

Il titolo, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un progresso di oltre un punto percentuale, mostra oggi un andamento speculare.

Mentre scriviamo, Banca Popolare di Sondrio viene fotografato a 7,17 euro, con un calo dell’1,24% e oltre 700mila azioni passate di mano fino a ora, contro la media degli ultimi 30 giorni pari a circa 1,27 milioni.

Banca Popolare di Sondrio: i rating assegnati da S&P Global

Il titolo finisce sotto la lente dopo che S&P Global ha assegnato a Banca Popolare di Sondrio i seguenti rating, con outlook stabile:

- Stand alone credit profile: “BBB-”

- Long-term Issuer Credit Rating: “BBB-”

- Short-Term Issuer Credit Rating: “A-3”

- Long-term Resolution Counterparty Rating: “BBB”

- Short-term Resolution Counterparty Rating: “A-2”.

Nonostante Banca Popolare di Sondrio avesse già ottenuto il rating investment grade da DBRS e Scope, gli analisti di Equita SIM ritengono che il riconoscimento da parte di S&P Global sia una notizia positiva per la valutazione degli strumenti fixed income emessi dalla banca.

L’assegnazione del rating investment grade da parte di S&P conferma l’efficacia del percorsoì di miglioramento della redditività, di patrimonializzazione e di asset quality della banca realizzato nel corso degli ultimi anni.

Non cambia la view di Equita SIM, che su Banca Popolare di Sondrio mantiene invariata la raccomandazione “hold”, con un prezzo obiettivo a 6,6 euro.