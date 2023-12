Quanti soldi ha perso Chiara Ferragni dopo il caso Balocco? Questa è la domanda che si stanno ponendo molte persone in quasi una settimana a cui le associazioni di consumatori hanno provato a rispondere. Il danno potrebbe essere enorme sia a livello economico che reputazionale. Scopriamo i dettagli.

Chiara Ferragni, quanti soldi ha perso dopo il caso Balocco: le stime delle associazioni

La Ferragni, dopo il PandoroGate, ha perso i primi follower che ammontano a oltre 60mila nella prima settimana. Il danno sembra di lieve entità in quanto la madre delle influencer, oggi, vanta ancora più di 29 milioni di seguaci sulla piattaforma social Instagram. Se la questione dei follower, al momento, potrebbe essere trascurabile, non lo è invece quella economica e reputazionale. Le prime stime delle associazioni di consumatori, infatti, parlano di un possibile danno da 5 milioni di euro.

Ciò che però potrebbe essere considerato il danno maggiore per la Ferragni e per le sue aziende è quello reputazionale. Gli influencer lavorano grazie alla loro immagine che si basa su una reputazione che si sono creati nel corso degli anni. La maggior parte del fatturato della Ferragni non è dovuto ai suoi follower, ma alle sponsorizzazioni e alle collaborazioni con i vari brand, escluso il suo.

Un post sui social realizzato da Chiara Ferragni costa molto a coloro che decidono di ingaggiarla, ma può aumentare di gran lunga le vendite del prodotto che si sta sponsorizzando e di conseguenza generare maggiori introiti alle aziende che si affidano all'influencer.

Un danno alla reputazione, dunque, rovinerebbe la credibilità dell'influencer portando molte aziende a non voler associare più il loro marchio con il volto della Ferragni.

La correlazione tra danno d'immagine e danno economico

Non è sbagliato pensare che ci sia una diretta correlazione, che fa scattare un effetto domino, tra il crollo dei follower su Instagram, il danno d'immagine e il danno economico.

Molte persone che hanno scelto di togliere il "segui" a Chiara Ferragni l'hanno fatto subito dopo aver appreso del caso Balocco, seguito successivamente dal caso delle uova di Pasqua. La fanbase dell'influencer si è sentita ingannata e delusa dalla Ferragni e ha deciso di non ricevere più aggiornamenti dall'influencer e quindi non visualizzare più nemmeno i contenuti sponsorizzati da essa.

Meno visualizzazioni ad un post realizzato per un'azienda equivalgono a meno potenziali acquirenti e dunque meno introiti. Motivo per cui la Ferragni, qualora non dovesse recuperare una certa credibilità legata alla reputazione, potrebbe essere scaricata dai brand.

Una gestione della crisi poco efficace

Chiara Ferragni adesso si trova nel mezzo di una crisis management e sembra anche che non la stia gestendo al meglio. Il video di scuse (in cui invece di ammettere l'errore ha parlato solo di errore di comunicazione) condiviso su Instagram ha gettato benzina sul fuoco perché molti fan dell'influncer lo hanno concepito come un video fatto ad hoc per provare a salvare il salvabile, non come un video sincero ed autentico.

Inoltre, Chiara Ferragni, o chi ne fa le veci, ha cancellato anche molti commenti negativi mostrando di non essere disposta ad accettare le critiche ne di essere aperta al confronto.