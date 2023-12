Chiara Ferragni e la tempesta sui social: quanti followers ha perso dopo il caso Balocco

In questi giorni non si parla d'altro: lo scandalo che ha coinvolto Chiara Ferragni e Balocco è sulla bocca di tutti e sta causando un danno di immagine sia a scapito di Chiara Ferragni sia del marchio dolciario Balocco, noto soprattutto per i suoi pandori e panettoni e colpito proprio nel periodo natalizio.

L'influencer milanese, infatti, è sotto attacco da giorni. I suoi post su Instagram sono pieni di commenti negativi e delusi e anche su X impazza la polemica tra chi ci è rimasto male e chi si aspettava uno scivolone presto o tardi.

Fatto sta che Chiara Ferragni sui social perde followers giorno dopo giorno. Sembra, infatti, che molti dei suoi fan abbiano perso fiducia in lei e, per questo, hanno deciso di prendere le distanze dal personaggio. Ecco quanti followers ha perso Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni e lo scandalo Balocco: cos'è successo

Tutti ricorderanno il pandoro rosa di Chiara Ferragni in collaborazione con Balocco che un anno fa ha scatenato curiosità e polemiche sui social, diventando virale in pochissimo tempo.

Quello stesso pandoro è oggi al centro di uno scandalo: Chiara Ferragni e Balocco, infatti, sono stati multati dall'Antitrust per pratica commerciale scorretta. Le due società sono accusate di aver pubblicizzato il loro pandoro in modo poco trasparente.

Che errore ha fatto Chiara Ferragni

In più occasioni sul web e anche con un cartoncino appeso al packaging del pandoro, Ferragni e Balocco avevano presentato un progetto benefico per l'ospedale Regina Margherita di Torino. Quello che non è mai stato chiarito ai consumatori era la modalità in cui questa donazione sarebbe avvenuta.

Come si legge nel documento redatto dall'Antitrust, infatti:

Le suddette società hanno fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro firmato da Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all’ospedale Regina Margherita di Torino

In realtà, la donazione era già stata fatta mesi prima solamente da Balocco, che a maggio del 2022, ha donato 50.000 euro all'ospedale Regina Margherita di Torino. I ricavi della vendita del Pandoro Pink Christmas, invece, sono serviti a pagare il cachet di Ferragni che ha guadagnato 1 milione di euro che ora dovrà restituire.

Chiara Ferragni e le critiche sui social: ecco quanti followers ha perso

In questi giorni, Chiara Ferragni è stata sommersa dalle critiche e dai commenti negativi sui suoi profili social. L'influencer, infatti, dopo aver commentato l'accaduto si è presa una breve pausa da Instagram.

Sotto i suoi post, però, si possono leggere centinaia di commenti indignati e delusi: "PENSATI MULTATA", "Speculare sulla pelle dei bambini malati no. È atroce", e ancora "Tolgo il follow perché non ci sono più parole per gente così. C'è la fame nel mondo e ci sono persone che faticano ad arrivare a fine mese... Che pena".

Ma non è tutto. Chiara Ferragni, infatti, ha cominciato a perdere migliaia di followers dal momento in cui si è iniziato a parlare dello scandalo. Secondo il sito FollowerStat, in meno di tre giorni, l'influencer ha perso 15 mila followers, circa 5000 al giorno.

Quanti followers ha Chiara Ferragni

Anche se a prima vista i fan persi sui social sembrano molti, bisogna tenere presente che in realtà il profilo Instagram di Chiara Ferragni conta più di 29 milioni di followers. È però vero che, anche se i numeri sui social non sono cambiati di molto, lo scandalo del Pandoro Pink Christmas con Balocco potrebbe avere degli effetti sulla credibilità di Chiara Ferragni in futuro, specialmente quando si troverà di nuovo a pubblicizzare un prodotto, attività che svolge quasi quotidianamente.

Anche le società di proprietà di Chiara Ferragni, soprattutto Chiara Ferragni Brand, sono finite nel mirino dei commenti negativi sia a causa del caso Balocco ma anche per via degli inspiegabili ritardi sull'evasione degli ordini del Black Friday, di cui i consumatori si stanno lamentando e su cui l'influencer non ha fatto chiarezza.

La versione dell'influencer

In un primo momento, Chiara Ferragni ha voluto dare la sua versione dei fatti su Instagram, pubblicando due stories in cui ha spiegato il suo punto di vista sulla questione e ha dichiarato che impugnerà la decisione nelle sedi opportune. Ecco cosa ha detto:

Tutto è stato fatto in totale buona fede. Quella con Balocco è stata un’operazione commerciale come tante ne faccio ogni giorno, in questa in particolare ho voluto sottolineare la donazione benefica fatta da Balocco all’Ospedale Regina Margherita perché per me era un punto fondamentale dell’accordo.

Queste stories, tuttavia, non sono state apprezzate dal pubblico che ha storto il naso per il fatto che Ferragni non si è scusata per l'accaduto. L'influencer, quindi, dopo alcuni giorni di silenzio ha pubblicato un video di scuse, in cui si è detta dispiaciuta per il suo errore di comunicazione e ha dichiarato che si impegnerà a fare personalmente una donazione all'ospedale Regina Margherita di Torino. Nel video ha detto: