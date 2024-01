Togliere il "visualizzato" ai messaggi di Instagram ora si può: ecco il piccolo segreto

Recentemente Meta ha lanciato una nuova funzione di Instagram: ora per gli utenti è possibile togliere il messaggio di "visualizzato" nelle chat dei messaggi, e se non sai come fare sei nel posto giusto.

Questo permetterà di togliere la conferma di lettura del messaggio, che non sarà più visibile dal mittente. Nell'aggiornamento ci sono anche altre novità che garantiscono la protezione della privacy degli utenti. Ecco tutte le nuove informazioni.

Togliere il "visualizzato" dalla chat di Instagram: come funziona

Dopo i recenti aggiornamenti che hanno rivoluzionato le funzioni delle chat di Instagram, con l'introduzione dei "temi" e la possibilità di cambiare colore allo sfondo e ai messaggi nelle chat, Meta continua a innovarsi e le novità non mancano.

Nel nuovo aggiornamento dell'applicazione, infatti, viene data la possibilità di non far vedere al mittente se abbiamo già letto il messaggio che ci ha inviato.

Di solito, quando si manda un messaggio, compare la dicitura "visualizzato" al di sotto di questo, quando l'utente visiona il testo che gli abbiamo inviato in direct.

D'ora in poi, invece, questo potrebbe essere non più necessario: una nuova funzione permette di eliminare la scritta della conferma di lettura. La scelta, introdotta da Meta, servirebbe per limitare l'account, garantendo la privacy dell'utente.

Ecco come togliere il visualizzato

Non tutti sono obbligati ad attivare questa nuova funzione, ovviamente, ma è possibile ancora mantenere il classico "visualizzato".

Chi, al contrario, preferisse rimuovere la notifica che segnala la presa visione, ecco cosa deve fare... Nelle Impostazioni dei messaggi Instagram c'è una voce che permettere di togliere questa funzione, ed è possibile attivarla e disattivarla a proprio piacimento.

Questa funzione opera sia per chi possiede un dispositivo iOS sia per chi ha Android. La cosa importante è seguire queste indicazioni che funzionano per entrambi:

1. accedere al proprio account Instagram 2. cliccare sulla freccia che porta alla schermata dei messaggi in alto a destra 3. cliccare sulla chat che ci interessa, e poi sul nome dell'utente in alto 4. da qui selezionare Privacy e Sicurezza e disattivare Conferma di lettura

Altre funzioni per proteggere la pagina: non mostrare che sei online

La limitazione agli altri account non termina qui: è possibile anche proteggere la nostra privacy, eliminando lo stato "online". In questo modo, gli utenti non potranno vedere se siamo sull'applicazione o no.

Se infatti si va nell'area riservata alla messaggistica tra contatti, ci si può accorgere che qualcuno con cui abbiamo interagito tramite un messaggio diretto appare online e quindi presenta un puntino verde.

Per togliere questa funziona basta seguire pochi e semplici passaggi

1. entrare nell'app e selezionare la schermata del nostro profilo in basso a destra 2. selezionare nel menù Impostazioni e Privacy 3. cercare e selezionare Messaggi e risposte alle storie, poi la dicitura Mostra lo stato di attività. A questo punto, deselezionando la funzione, non verremo mostrati più come "in linea"

Se si deseleziona questa funzione, però, non solo gli altri non vedranno quando siamo online: anche per noi non sarà possibile vedere quando loro sono online.