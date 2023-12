Non ti piace lo sfondo delle tue chat su Instagram? Questo trucco ti permette di cambiarlo

L'espressione creativa sta al cuore di Instagram: se i nostri feed sono colorati e unici, perché non dovrebbero esserlo anche le noste chat? Ecco come personalizzare sfondo e colore dei tuoi DM!

Sfondo bianco, messaggi blu: a dirla tutta, la nostra chat Instagram potrebbe essere diventata un po’ noiosa. Ma come personalizzarla per renderla più divertente e colorata?

Con la recente aggiunta della funzionalità di personalizzazione delle chat, Instagram ha aggiunto un altro livello di coinvolgimento per i suoi utenti.

In questo articolo, esploreremo come cambiare lo sfondo e il colore della chat su Instagram, immergendoci nei dettagli dei temi disponibili e offrendo una guida passo-passo su come rendere le tue conversazioni uniche e personalizzate.

Come cambiare lo sfondo delle chat su Instagram?

La personalizzazione è una parte cruciale dell'esperienza su Instagram. Se le nostre foto e storie possono diventare coloratissime e ricche di dettagli, perché non dovrebbe essere lo stesso per le nostre chat? Ecco come puoi cambiare lo sfondo delle tue chat su Instagram:

• apri l'app di Instagram sul tuo dispositivo mobile

• naviga nella sezione Direct Message , icona situata nell'angolo in alto a destra della homepage

• scegli la chat che desideri personalizzare

• tocca il nome dell'account o del gruppo che compare in alto. Questo ti porterà alle impostazioni specifiche della chat

• qui, troverai l'opzione " Tema " . Toccandola, si aprirà un menu con una varietà di sfondi tra cui scegliere

• seleziona il tuo sfondo preferito. Vedrai immediatamente un'anteprima di come apparirà nella tua chat

• una volta scelto il tema, torna alla chat. Lo sfondo sarà cambiato secondo la tua selezione.

Come cambiare il colore della chat su Instagram?

Sapevi che l’opzione temi può essere applicata anche sui messaggi stessi? Il colore delle chat può essere personalizzato con passaggi simili:

• apri la chat specifica che desideri modificare

• nel menu del tema , oltre agli sfondi, troverai opzioni per cambiare il colore dei messaggi

• puoi scegliere tra una gamma di colori vibranti, che cambieranno l'aspetto degli ovali del messaggio

• una volta selezionato il colore, torna alla chat per vedere il cambiamento.

I temi disponibili per i DM su Instagram

Ancora una volta, Meta anticipa i desideri dei propri utenti per offrire loro modi sempre più innovativi per personalizzare la propria esperienza.

L'ampio ventaglio di temi disponibili per i DM riflette la diversità e la creatività che caratterizzano la piattaforma. I temi cromatici, con i loro nomi evocativi e colori vivaci, trasformano la semplice messaggistica in un'esperienza visiva unica e personalizzata.

Oltre ai temi cromatici, Instagram ha introdotto una serie di temi personalizzati, che si ispirano a eventi culturali, film e alle serie TV più viste al mondo.

Attualmente, i temi disponibili non includono animazioni, ma l'evoluzione costante di Instagram lascia presagire che in futuro potrebbero essere introdotte nuove funzionalità dinamiche.

Per ora, Instagram è l'unica piattaforma ad aver implementato metodi di personalizzazione dei DM - una novità finora apprezzatissima dagli utenti che si spera verrà trasferita anche ad altri social come Facebook, Twitter e TikTok. Staremo a vedere!

Leggi anche: Instagram, nuovi strumenti per creators tra editing, personalizzazione e insights