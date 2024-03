Nuova funzione Instagram: cos'è e come funziona Friend Map, ispirata a Snap Map

Organizzare un'uscita spontanea tra amici non è mai stato così semplice: grazie alla funzionalità Friend Map - presto disponibile su Instagram - puoi conoscere in tempo reale la posizione dei tuoi contatti.

Introdotta di recente da Instagram, "Friend Map" è una nuova funzione progettata per permettere agli utenti di condividere la loro posizione in tempo reale con i follower. Questo strumento, ispirato alla già esistente "Snap Map" di Snapchat, offre agli utenti la possibilità di visualizzare sulla mappa la posizione dei propri amici, naturalmente solo se questi lo vorranno. Vediamo cos’è "Friend Map" e come funzionerà nel dettaglio.

Cos'è Friend Map di Instagram?

"Friend Map" di Instagram è una nuova funzione introdotta dalla piattaforma di social media che consente agli utenti di condividere con i follower la propria posizione in tempo reale.

Ispirata alla già esistente "Snap Map" di Snapchat, questa caratteristica permette agli utenti di visualizzare sulla mappa la posizione dei loro amici, previo il consenso degli stessi.

Gli utenti avranno quindi la possibilità di decidere se condividere la loro posizione con tutti i follower o solo con un gruppo selezionato di "amici stretti" - come già accade per i post e le storie Instagram. Possono anche scegliere di non condividere la loro posizione affatto oppure di attivare la "Modalità Ghost" per nascondere solo l'ultima posizione attiva.

Inoltre, la "Friend Map" mostra ulteriori informazioni relative ai luoghi in cui si trovano gli utenti, fornendo così una panoramica più completa dell'attività e degli interessi delle persone nella propria rete di contatti.

Come funziona Friend Map su Instagram?

Sebbene per il momento Friend Map sia ancora in fase di rollout e non sia quindi disponibile sui dispositivi al di fuori degli Stati Uniti, possiamo ipotizzare come potrebbe funzionare in futuro. In particolare:

• gli utenti potranno attivare la Friend Map dalle impostazioni del loro profilo Instagram

• una volta attivata, gli utenti avranno la possibilità di decidere se condividere la loro posizione con tutti i follower o solo con un gruppo selezionato di "amici stretti"

• Instagram offrirà diverse opzioni di privacy per controllare la condivisione della posizione. Gli utenti potranno scegliere di non condividere la loro posizione affatto, di nasconderla solo ad alcuni utenti oppure di attivare la "Modalità Ghost", che nasconderà solo l'ultima posizione attiva

• gli utenti potranno visualizzare la mappa sulla loro home page o in un'apposita sezione dell'app, dove saranno in grado di vedere la posizione dei loro amici in tempo reale

• gli utenti avranno la possibilità di modificare le impostazioni di condivisione della posizione in qualsiasi momento, dalle impostazioni del loro profilo

Friend Map su Instagram offrirà quindi agli utenti la possibilità di condividere la propria posizione e visualizzare la posizione dei loro amici sulla mappa, semplificando talvolta ore e ore di chat di gruppo per riuscire a organizzare un uscita tra amici.

Tuttavia, è importante considerare le implicazioni sulla privacy e la gestione delle informazioni personali che derivano dall'utilizzo di una funzionalità basata sulla geolocalizzazione. Far sapere al mondo dove sei e con chi potrebbe non essere l'idea rivoluzionaria che sembra.

