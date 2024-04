Perla e Mirko ancora insieme: "Lui ha detto sì". I fan della coppia sono al settimo cielo

Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono fatti conoscere a Temptation Island, salvo poi intraprendere due strade separate. A rapire il cuore di lui era stata Greta, tentatrice conosciuta nel villaggio dei fidanzati. Usciti dall'esperienza sotto i riflettori, i due hanno deciso di approfondire la loro conoscenza, tanto da farsi lo stesso tatuaggio: ora Mirko ha deciso di rimuoverlo e la conferma arriva direttamente da Perla. Le dichiarazioni della vincitrice del Grande Fratello non potevano passare inosservate: il suo annuncio entusiasma i fan.

Perla e Mirko, che ne sarà del tatuaggio fatto con Greta?

Perla Vatiero e Mirko Brunetti avevano deciso di mettersi in gioco a Temptation Island, mettendo in discussione il loro amore e alla prova la loro relazione. Tra tentatori e tentatrici, tanti nodi sono venuti al pettine e pare che tra i due ci fossero troppe situazioni irrisolte. I malumori erano all'ordine del giorno e un chiarimento era davvero necessario. Troppi non detti avrebbero fatto incrinare irrimediabilmente il loro rapporto e così, dopo l'edizione di Temptation Island dell'estate 2023, i due hanno deciso di lasciare il programma separati, mettendo un punto alla loro relazione. Mirko e Perla erano pronti a rimettersi in gioco da single, lasciandosi alle spalle situazioni sgradevoli e tutto ciò che li aveva fatti soffrire.

All'interno del programma, sulle incantevoli spiagge della Sardegna, Mirko non ha mai nascosto la sua attrazione per Greta, con la quale ha deciso di approfondire la conoscenza lontano dai riflettori. I due, infatti, hanno continuato a frequentarsi anche al termine di Temptation Island. Sembravano molto presi l'uno dall'altra, tanto da frasi lo stesso tatuaggio, nello stesso punto. Il destino però pare avesse in serbo ben altro.

A sconvolgere i loro sentimenti ci ha pensato il Grande Fratello. I due si sono ritrovati sotto lo stesso tetto insieme a Perla, ex fidanzata di Mirko, e proprio lì - sotto gli occhi indiscreti di centinaia e centinaia di telespettatori - hanno ritrovato l'amore che li univa. Ora la relazione tra Perla e Mirko procede a gonfie vele. Quindi, che ne sarà del tatuaggio fatto con Greta? I diretti interessati hanno fatto chiarezza.

I fan della coppia sono al settimo cielo: ecco cos'hanno detto Mirko e Perla

L'intrigo amoroso tra Perla, Mirko e Greta avrebbe conquistato i fan del Grande Fratello e, non a caso, è stata proprio la giovane salernitana a essersi aggiudicata la vittoria del reality (suscitando il malcontento di alcuni telespettatori e concorrenti, Mughini su tutti).

Mirko e Perla hanno deciso di riprendere in mano la loro relazione e sembrano più felici e innamorati che mai. Dopo aver trascorso alcuni giorni lontani, si sono rivisti e hanno deciso di fare una diretta insieme su Instagram, rispondendo ad alcune domande arrivate dai loro numerosi follower.

La live è stata un successone, con picchi di quasi 50mila persone collegate. Non sono mancate neppure le domande più curiose e le frecciatine indirizzate alla coppia. C'è chi ha chiesto a Mirko cosa avrebbe intenzione di fare del tatuaggio realizzato insieme a Greta. A rispondere ci pensa Perla: senza mezzi termini, ha confermato che il fidanzato rimuoverà presto la frase in comune con l’ex tentatrice. "Mirko toglierà il tatuaggio? Sì raga a momenti lo toglierà", ha detto Perla.

Le rivelazioni nel corso della diretta social però non sono ancora finite. Mirko, infatti, ha svelato che avrebbe voluto realizzare per Perla un aereo con la scritta “Come nelle favole". Purtroppo però non ha avuto il tempo. "Sono passati 23 aerei dei Perletti e vi spoilero che in teoria doveva passarne un 24esimo tutto mio", ha confessato l'ormai ex gieffino.

