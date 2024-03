Mughini commenta la vittoria di Perla al Grande Fratello: le sue parole sono sconvolgenti

La vittoria di Perla alla diciassettesima edizione del Grande Fratello sembra aver scontentato una larga fetta di telespettatori. Ma non solo: da parte del celebre giornalista Giampiero Mughini, ex gieffino, non sono mancate le critiche.

I fan del Grande Fratello credevano nella vittoria di Beatrice Luzzi. Eppure, allo step finale, ad aver trionfato è stata Perla. Dopo cinque mesi chiusa nella casa di Cinecittà, a differenza della giovane salernitana che è entrata in corso d'opera, in tanti davano ormai per scontata la vittoria dell'attrice. Nella casa più spiata d'Italia, la Luzzi si è fatta conoscere in maniera autentica, mostrando il suo lato più duro e quello più fragile, dando prova di grande determinazione e di un animo gentile. Eppure, complice forse l'alto seguito tra i giovani che l'avevano già conosciuta a Temptation Island, il televoto ha premiato Perla. In molti hanno espresso il proprio malcontento alla luce del risultato finale e tra loro c'è persino il giornalista Giampiero Mughini, che per un breve periodo è stato ancora concorrente del Grande Fratello: ecco cos'ha detto su Perla.

Mughini e il suo sostegno a Beatrice Luzzi

Per Mughini non c'è storia: al confronto con Beatrice Luzzi, Perla Vatiero non avrebbe scampo. Ebbene sì, perché secondo il giornalista catanese a meritarsi la vittoria della diciassettesima edizione del reality più chiacchierato di Canale 5 era Beatrice. Il televoto, tuttavia, ha decretato ben altro e Mughini non ci sta. In una lettera pubblicata da Dagospia, ha spiegato:

Quando mi chiamarono al telefono a chiedermi se volessi partecipare alla nuova stagione del Grande Fratello, al primo sentire pensai che non ero adatto a quel particolare tipo di televisione popolare. Ci misi dieci minuti a reputare che si sarebbe trattato di una sfida e dunque bene accetta. Eccome se lo è stata.

Non nasconde di essere rimasto piuttosto basito per l'esito (inatteso) della finalissima. Perché Beatrice Luzzi non ha vinto? Il commento di Mughini è chiaro:

Con mio infinito stupore la poco più che ventenne Perla ha sopravanzato la poco più che cinquantenne Beatrice, che la gran parte di noi dava per favoritissima. Per l’appunto, Beatrice è una persona compiuta e compiutamente modellata. La buona parte dei ragazzi e delle ragazze che fungevano da "inquilini" della Casa era gente che andava costruendosi e scoprendo sé stessi.

Mughini contro Perla e la vittoria al Grande Fratello

Per il giornalista tra Perla e Beatrice non c'è paragone. Lo ha spiegato nella sua lunga lettera:

Abissale la distanza fra Beatrice e la vincitrice Perla, una ragazza che è figlia della televisione popolare, nel senso che è venuta al mondo televisivo con le puntate di Temptation Island, dove balzava dallo stare in una coppia allo stare in un’altra. Evidentemente quella sua particolare identità le è giovata molto, nel senso che gli habitués di quel tipo di trasmissioni hanno versato su di lei i suoi voti. Non certo su Beatrice, che è una persona reale e la puoi incontrare su un bus mentre va al lavoro o in una libreria dove sta scegliendo dei regali per i suoi due figli.

Tuttavia, nonostante in 197 giorni trascorsi nella casa di Cinecittà abbia fatto di tutto per farsi conoscere al meglio, in tanti non hanno capito a fondo la personalità di Beatrice. A tal proposito, Mughini ha espresso una certa amarezza e non ha nascosto un pizzico di delusione: