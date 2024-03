Grande Fratello, perché Beatrice Luzzi non ha vinto? "Sono stati loro": ecco la verità

Per 197 giorni è rimasta nella casa del Grande Fratello, facendosi conoscere per i suoi litigi e per quell'amore appena abbozzato. Contrariamente alle aspettative però, non si è aggiudicata il primo posto: ora l'attrice spiega perché non ha vinto.

Era a un passo dalla vittoria, ma sul più bello si è vista sottrarre quel primo posto che in tanti credevano fosse già suo. Ebbene sì, perché a trionfare alla diciassettesima edizione del Grande Fratello è stata Perla: entrata in corso d'opera, la giovane salernitana ha appassionato i fan del reality con l'intrigo amoroso che l'ha vista protagonista insieme a Mirko e Greta. Dietro di lei Beatrice Luzzi: l'attrice è stata spesso protagonista di litigi e accesi dibattiti con Massimiliano Varrese, ma al grande pubblico ha mostrato anche la sua autenticità. Ha dato prova di grinta e di carattere ne ha da vendere. Non solo: Beatrice Luzzi ha mostrato la sua sensibilità e non ha nascosto il suo affetto per Giuseppe Garibaldi, salvo poi intraprendere due strade separate. Insomma, dopo 197 giorni nella casa più spiata d'Italia in molti si aspettavano che a trionfare sarebbe stata proprio Beatrice Luzzi: quindi, perché l'attrice non ha vinto il Grande Fratello? È lei stessa a fare chiarezza (citando Perla).

Perché Beatrice Luzzi non ha vinto il Grande Fratello?

Con la sua personalità ha tenuto in vita per mesi (cinque, per l'esattezza) il reality più chiacchierato di Canale 5. All'ultimo, però, il colpo di scena: a trionfare al Grande Fratello è stata Perla Vatiero, ufficialmente vincitrice della diciassettesima edizione del reality. Volto meno noto al grande pubblico, l'ex gieffina si era fatta conoscere a Temptation Island con il fidanzato, Mirko, che ha ritrovato nella casa di Cinecittà. Beatrice Luzzi, invece, vanta una carriera nello spettacolo molto più longeva. Attrice e regista, è stata anche conduttrice e con l'esperienza al Gf ha deciso di tornare davanti al grande pubblico.

In cinque mesi è stata spesso bersagliata dalle critiche e ha dovuto fare i conti con il veleno gettatole addosso da molti coinquilini. Non deve essere stato facile, ma ha mantenuto il controllo e trovato la stima (e l'approvazione) dei telespettatori. Non sono state le nomination a intimorirla e così, giorno dopo giorno, si è aggiudicata un posto in finale. Era uscita dalla casa per la morte del padre Paolo e poi è tornata sotto i riflettori, pronta a rimettersi in gioco. Non si è lasciata indebolire davanti all'indifferenza di molti altri concorrenti e ha sconfitto la cattiveria di chi ha fatto di tutto per escluderla. All'arroganza ha risposto con una dialettica sopraffina e una professionalità invidiabile. Ha dimostrato che sa essere pungente e che la lingua affilata proprio non le manca. Ha saputo essere tagliente e non ha nascosto la rabbia, ma ha anche dimostrato di essere comprensiva e gentile. Per molti fan del celebre reality, insomma, il vincitore era già scritto.

E invece no, perché al televoto finale è stata l'ex concorrente di Temptation Island ad avere avuto la meglio, aggiudicandosi un montepremi stellare (con metà del ricavato destinato a un'associazione benefica a sua scelta). È stato davvero uno smacco inaccettabile per Beatrice? La sua reazione dopo la sconfitta è stata inaspettata.

Cos'ha detto Beatrice Luzzi

A commentare il secondo posto al Grande Fratello è stata la stessa Beatrice Luzzi, che in un'intervista rilasciata all'indomani della finalissima si è dimostrata - ancora una volta - sincera, mai banale e senza peli sulla lingua.

Si è confidata sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, e ha risposto ai tanti fan che si chiedono come possa non aver vinto. Perla è stata sincera nella casa di Cinecittà o non sono mancate le strategie? L'attrice ha commentato così: