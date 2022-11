Quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 7? Il montepremi di uno dei programmi più seguiti dagli italiani è in gettoni d'oro: quanto vale il premio per il vincitore? Ecco svelate le cifre e i cachet.

Vi siete mai chiesti quanto guadagna il vincitore del Grande Fratelli Vip 7? Sin da quando la conduzione era affidata a Ilary Blasi, i telespettatori hanno mostrato interesse sul montepremi in palio che viene assegnato al vincitore del programma.

Anche quest’anno, dopo aver svelato quanto guadagna Alfonso Signorini, il conduttore della settimana edizione, siamo in grado di ipotizzare il montepremi in palio e quanto guadagna il vincitore del Grande Fratello Vip 7.

Ecco la cifra esatta, in gettoni d’oro, del montepremi del GF Vip 7 e quanto guadagna il vincitore di uno dei programmi più seguiti dai telespettatori.

Grande Fratello Vip 7: qual è il montepremi

Come previsto dal regolamento, il montepremi in palio per il Grande Fratello Vip 7 (così come avvenuto nelle precedenti edizioni) viene erogato in gettoni d’oro.

Non solo: metà dell’intera cifra vinta da uno dei concorrenti della casa deve essere devoluta in beneficienza ad associazioni o onlus a scelta del vincitore stesso.

Per esempio, nell’edizione passata del Grande Fratello Vip 6, la vincitrice Jessica Selassié aveva deciso di devolvere metà del montepremi ottenuto con il programma alla popolazione colpita dalla guerra in Ucraina. Lo stesso potrebbe avvenire anche quest’anno, considerando la tensione che ancora si registra tra Ucraina e Russia.

Allo stesso modo, Tommaso Zorzi – vincitore del Grande Fratello nelle edizioni precedenti aveva devoluto interamente il montepremi del programma in beneficienza, in particolare donando il denaro alle Rsa, Residenze sanitarie assistenziali che curano gli anziani soli.

In un’intervista successiva, l’influencer vincitore della sesta edizione aveva spiegato i motivi che lo hanno spinto a devolvere interamente in beneficienza il premio ottenuto dal GF Vip 6:

Sono rimasto senza nonni, mi renderebbe molto fiero poter essere nipote per altri nonni.

Grande Fratello Vip 7: quanto guadagna il vincitore?

Ma quanto guadagna il vincitore del programma? Come abbiamo detto, il montepremi del Grande Fratello Vip viene erogato in gettoni d’oro e la metà della cifra complessiva deve essere devoluta in beneficienza (come dice il regolamento).

Dunque, su un montepremi complessivo di 100.000 euro – questa è la cifra che si aggiudica il vincitore del programma condotto da Alfonso Signorini – almeno 50.000 euro devono essere dati in beneficienza, in un’associazione a scelta del vincitore.

Dunque alla domanda “quando guadagna chi vince il Grande Fratello Vip 7”, possiamo rispondere dicendo che il premio vale effettivamente 50.000 euro (in gettoni d’oro), ma può essere interamente devoluto in beneficienza.

Bisogna considerare, infatti, che il montepremi è un guadagno aggiuntivo rispetto al cachet che spetta ad ogni concorrente del GF Vip per la sola partecipazione al programma.

Grande Fratello Vip 7: guadagni, cachet e compensi per i concorrenti

Come abbiamo spiegato in un articolo appositamente dedicato, ogni concorrente del Grande Fratello Vip ottiene un compenso per la sola partecipazione al programma: ma qual è il cachet per ogni personaggio famoso che prende parte al reality?

Come avviene – per esempio – in programmi come Pechino Express o Tale e Quale Show, il compenso percepito dai concorrenti può variare in base ad alcuni fattori: fra tutti, in particolare la capacità di fare audience, la carriera, e la notorietà del personaggio.

Alfonso Signorini, il conduttore della settima edizione, ha svelato:

(…) a seconda di ogni singolo personaggio, noi imbastiamo una trattativa per arrivare ad una conclusione.

In realtà, alcuni magazine di spettacolo ben informati hanno parlato anche di cifre esatte: pare che ad ogni concorrente della casa spetti un compenso di almeno 1.000 euro a settimana. Non male, per partecipare a uno dei programmi più seguiti dai telespettatori italiani.

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 7?

Alcuni magazine hanno provato a ipotizzare i nomi di alcuni concorrenti favoriti alla vittoria della settima edizione del Grande Fratello Vip. Chi sarà colui o colei che si aggiudicherà il montepremi?

Secondo le previsioni di Tutto.tv, è ancora presto per definire il vincitore: all’inizio del reality, per esempio, una delle favorite sembrava Ginevra Lamborghini per la fama che caratterizzava il suo passato. Sappiamo poi come sono cambiate le cose: la discussione sulle parole di Ginevra in merito a Marco Bellavia ha portato all’esclusione della sorella di Elettra dal programma.

Un’altra possibile favorita alla vittoria del GF Vip 7 è Nikita Pelizon, la nota modella triestina che era riuscita ad ottenere l’immunità come preferita del pubblico. Ovviamente si tratta di semplici ipotesi.

È ancora tutto da scrivere, considerando anche i nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip e tutte le liti o discussioni che potrebbero nascere tra i concorrenti in gara.