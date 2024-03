Ecco perché è uscito Garibaldi dal GF: la sua eliminazione sconvolge tutti

Per molti telespettatori Giuseppe Garibaldi è il vincitore morale del Grande Fratello: niente finale per lui. Ecco perché è stato eliminato.

La maggior parte dei concorrenti avrebbe scommesso che Giuseppe Garibaldi sarebbe stato uno dei finalisti del Grande Fratello, se non addirittura il vincitore.

E invece Giuseppe Garibaldi è stato eliminato: non sarà uno dei concorrenti che si gioca il premio finale.

Quello che molti non comprendono è come mai sia stato eliminato proprio dal pubblico, che lo dava per favorito. Ecco le reazioni dei concorrenti e cosa sappiamo sulla finale.

Niente finale per Garibaldi, ecco perché è uscito: decisione inaspettata

La puntata del Grande Fratello del 21 marzo ha lasciato tutti senza parole. Giuseppe Garibaldi è stato eliminato, anche se per molti è il vincitore morale di questa edizione.

Rosy Chin e Varrese si sono confrontati dopo la puntata, manifestando la loro sorpresa. I due sono esterrefatti dalla decisone e non ne capiscono il motivo. Ma le soprese della puntata del 21 marzo non sono finite. Oltre all'eliminazione choc di Garibaldi, sono stati eliminati anche Alessio e Federico.

La cosa più sconvolgente è che Giuseppe Garibaldi ha perso al televoto contro Greta e Perla.

La sua eliminazione è un gran peccato: nel lungo periodo in cui è stato nella Casa, Garibaldi ha dato a tutti una lezione di gentilezza e umiltà.

Chi sono i finalisti del Grande Fratello 24

Nonostante l'affetto del pubblico, Giuseppe Garibaldi non sarà in finalissima. I concorrenti che si giocano la finale sono:

• Beatrice

• Rosy

• Massimiliano

Durante la semifinale si è aggiunta poi Simona Tagli, che ha vinto su Federico al televoto.

Adesso, per conoscere il vincitore, si dovrà attendere il 25 marzo. Chi vincerà riceverà un premio economico non indifferente.