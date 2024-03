Giuseppe Garibaldi piange per Beatrice Luzzi: lacrime di commozione al GF

Gli accaniti telespettatori sapranno che la storia tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi al Grande Fratello non si è conclusa con un "e vissero per sempre felici e contenti". Durante la semifinale i due si sono riavvicinati.

Il Grande Fratello è vicino alla conclusione e, all'alba della finale, per i concorrenti rimasti in gara sono in serbo numerose sorprese. Nella puntata del 18 marzo i protagonisti indiscussi sono stati Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi.

I due hanno commosso e indignato i telespettatori con la loro storia mai veramente iniziata. Il comportamento di Giuseppe all'interno della casa ha destato enorme scalpore: il rapporto instauratosi con Beatrice sembrava solo un ripiego dopo che lo stesso era stato allontanato da un'altra concorrente, Anita Olivieri.

I sospetti si sono fatti sempre più concreti in seguito al litigio e alle incomprensioni creatisi tra Garibaldi e Beatrice. I due non sono riusciti a riappacificarsi dopo i fraintendimenti, non rivolgendosi la parola per oltre un mese.

Nel corso della semifinale del 18 marzo 2024 però il conduttore Alfonso Signorini ha riservato per i due una grande sorpresa, che ha emozionato non solo i due protagonisti, ma anche tutti i telespettatori collegati su Canale 5. Ecco cosa è successo durante la serata.

Le sorprese per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello

Durante la serata il concorrente Giuseppe Garibaldi è stato scosso da molte sorprese, rendendo la serata una serata indimenticabile.

Giuseppe ha potuto riabbracciare e rivedere gran parte della sua famiglia, tra cui il fratello Antonio e le nipoti.

Dopo che sia il fratello che le nipoti hanno dato sostegno a Garibaldi, pronunciando parole strappalacrime nei suoi confronti, le sorprese per lo stesso non finiscono.

Poco dopo infatti mandano in onda nella casa e in diretta televisiva il video - riassunto della storia tra Giuseppe e Beatrice Luzzi, provocando una vera e propria commozione generale.

Giuseppe Garibaldi piange per Beatrice Luzzi

Giuseppe è il primo a commentare le immagini, visibilmente commosso e non preoccupandosi di nascondere le lacrime che lo pervadono.

Mi emoziono, Beatrice è stata l’unica qui dentro per la quale abbia provato dei sentimenti. Parlo al passato perché ormai è così, siamo arrivati alla fine.

Giuseppe continua affermando che in passato, caratterialmente parlando, non era la persona giusta e appropriata per stare al fianco di Beatrice.

Lei è una donna intelligente e vuole al suo fianco un uomo che la soddisfi, che non le faccia mancare nulla. Oggi potrei essere quell'uomo ma in passato, data la differenza d’età, e l’inesperienza, mi sentivo molto più debole rispetto a lei. Lei è consapevole che le cose che dovrò affrontare fuori, dovrò affrontarle insieme a lei. C’è qualcosa che ci lega. Per me è stata indispensabile nella Casa e lo sarà fuori in ogni modo possibile.

Finalmente una degna clip ma ci è voluto 6 mesi e verso la fine del programma #GrandeFratello #beabaldi

Successivamente anche Beatrice si esprime sull'accaduto, confermando la fine della passione.

Vi ringrazio per questo video, è stato davvero bello. Non pensate sia accaduto qualcosa dietro quella porta, mi ha dato qualche bacio sulla guancia e nient’altro. Ci siamo ritrovati per qualche minuti da soli in quella location bellissima e finalmente abbiamo fatto un recapito di questi mesi andando a toccare tanti piccoli punti rimasto in sospeso. Mi auguro per lui che non ricaschi nello stesso errore in futuro, quello di non ascoltare se stesso per ascoltare gli altri.

Insomma, la passione sentimentale se ne è andata, ma i due affermano che continueranno ad aiutarsi a vicenda, testimoniando il legame che ancora li lega.