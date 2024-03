Ecco dove rivedere in tv e streaming la finale del Grande Fratello

Per chi non avesse avuto modo di godesi la finalissima del Grande Fratello il 25 marzo, c'è una buona notizia: è possibile vedere la replica della puntata.

Il programma condotto da Alfonso Signorini, con Cesara Buonamici come opinionista, è arrivato alla sua conclusione, dopo ben 5 mesi. I concorrenti, infatti, sono entrati nella Casa più spiata d'Italia a settembre 2023 e, nel corso degli episodi, ci sono state uscite clamorose e ingressi di nuovi personaggi.

La 17° edizione del Grande Fratello avrebbe dovuto concludersi ad aprile, dopo le vacanze di Pasqua, ma i vertici Mediaset hanno deciso di anticipare la finalissima.

Ecco chi ha vinto e dove vedere la finale in tv e in streaming, per chi se l'è persa o per vuole fare il "bis".

Dove rivedere in tv e in streaming la finale del Grande Fratello

La finale andata in onda su Canale 5 il 25 marzo si può rivedere sia in tv che in streaming da PC, smartphone o tablet.

La puntata va in onda martedì 26 marzo alle 21.10 su La5, canale 30. Altrimenti si può rivedere in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.

A vincere il programma, come ormai è noto, è stata la ex concorrente di Temptation island: Perla Vatiero che ha battuto Beatrice Luzzi al televoto.

Ci sarà una nuova edizione del Grande Fratello?

Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che sia stata confermata la nuova edizione del Grande Fratello. Le puntate della 18° edizione del GF andranno in onda a partire da settembre, data ancora da confermare. Invece non si hanno informazioni in merito alla durata.

C'è da dire l'edizione appena conclusa è stata la meno vista di sempre. Saprà la nuova edizione risollevare lo share? Gli autori dovranno pensare a nuovi concorrenti e situazioni più intriganti e, forse, dare una "rinfrescata" ad opinionisti e prove.