Chi è Giovanni Tesse: il giovane e talentuoso ballerino di Amici 23

L'unico ballerino di latino-americano di Amici 23, Giovanni Tesse è riuscito a conquistare con la sua danza Raimondo Todaro, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Una carriera tra danza e karate, Giovanni Tesse rappresenta una giovane promessa del latino nel nostro paese.

Ecco chi è Giovanni Tesse, il suo percorso ad Amici e la sua vita privata.

Chi è Giovanni Tesse, ballerino di latino ad Amici 23

Giovanni Tesse è nato nel 2004 a Barletta e fin da subito la famiglia lo spinge e lo sostiene verso le sue grandi passioni: danza e karate.

Giovanni Tesse, oltre ad essere un talentuoso ballerino, ha affermato di essere cintura nera di karate e che la cicatrice sulla sua fronte è causata da un incidente che avrebbe potuto precludergli una carriera sia nella danza che nel karate.

Io facevo karate prima, sono cintura nera, e nel 2019 stavo montando il tatami e mi è caduta la porta da calcio in faccia. Mi sono rotto, non fratturato, proprio rotto setto nasale, bulbo oculare e dura madre. Ancora un centimetro e avrei perso la vista. Dicevano che non avrei dovuto più fare ballo, non avrei più dovuto fare karate, non avrei dovuto fare più niente. Dopo un mese, ho vinto il campionato italiano. Avevo i capelli lunghi, perché mi vergogno molto di questa cicatrice in testa, ma il giorno prima di venire qui ho detto ‘sai che c’è? Non me ne frega proprio niente’ e li ho tagliati.

Così racconta il giovane Tesse, mostrandosi orgoglioso della sua cicatrice, dimostrando a sé stesso di potercela fare nonostante le difficoltà.

La scuola di Amici non è però il primo campo di sfida che il ragazzo ha affrontato. Assieme alla sorella Ilaria, anche lei appassionata di danza, ha partecipato al WDSF World Championship Latin Under 21 in Repubblica Ceca il 7 ottobre 2023, ricevendo l'invito dalla Federazione Italiana Danza Sportiva.

Direttamente dal suo profilo Instagram, in cui il ragazzo condivide la sua vita privata e professionale, si leggono alcuni dei suoi successi tra cui U21 Top 15 in the world.

Vita Privata di Giovanni Tesse

Non condivide molto della sua vita privata, le informazioni disponibili sono condivise da Giovanni stess sul suo profilo attivo di Instagram.

Ha una sorella di nome Ilaria con cui ha partecipato ai campionati mondiali di Latino Under 21.

Impegnato in una relazione, della sua fidanzata si conosce solamente il nome Desiree Carbone.

Il percorso ad Amici di Giovanni Tesse

Voluto in squadra da Raimondo Todaro è riuscito ad accedere al serale di Amici nella puntata del 10 marzo 2024. Alla domanda della conduttrice Maria de Filippi su cosa significasse per i ragazzi la maglia del serale, la sua risposta è stata una curiosa affermazione: sacrificio.

Per Giovanni ottenere la maglia del serale significa riuscire a ripagare gli sforzi fatti fino a quel momento, sia suoi, che quelli dei suoi genitori che l'hanno sempre spronato e sostenuto per raggiungere i suoi obiettivi.