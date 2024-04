Belve, le anticipazioni della puntata del 2 aprile: chi sono gli ospiti e cosa diranno

Francesca Fagnani ha le fauci spalancate per mettere all'angolo gli ospiti delle sue puntate. Quali sono gli ospiti e le anticipazioni della puntata di Belve del 2 aprile?

La decima stagione di Belve inizia il 2 aprile 2024, in onda su Rai Due in prima serata, dalle 21.20. Il programma condotto da Francesca Fagnani ritorna con nuove puntate, nuovi ospiti e nuove interviste.

Ecco chi sono gli ospiti e le anticipazioni della prima puntata di Belve.

Chi sono gli ospiti della puntata di Belve del 2 aprile

La prima puntata del programma si preannuncia scoppiettante. Gli ospiti annunciati sono l'ex modella e first lady francese Carla Bruni, il vicepremier e ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, attuale ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e la storica cantante italiana Loredana Berté. Ci sarà inoltre un nuovo spazio canoro: cinque ospiti si esibiranno nel corso della puntata e l'ospite della prima serata sarà Paola Turci.

Francesca Fagnani si è già espressa a riguardo di alcuni suoi ospiti, soprattutto sul leader della Lega Salvini.

Credo sia un gesto coraggioso da parte sua, fare un’intervista senza paracadute. Faccio fatica a portare i politici, ancor più quelli di sinistra che di destra. Finora è venuto solo Renzi

Queste le parole della conduttrice sul politico. Oltre a lui la più attesa è a cantante Loredana, tra successo, passato complicato e amori difficili.

Oltre agli ospiti torna anche lo spazio dedicato alla comicità, affidato a Carmine del Grosso e alle Eterobasiche Valeria De Angelis e Maria Chiara Cicolani, creator romane note per portare divertenti contenuti sugli stereotipi del tipico maschio italiano.

Seguirà la consueta sigla di chiusura con i fuori onda della puntata.

Belve, quando e dove vedere il programma

Il programma condotto da Francesca Fagnani andrà in onda il martedì, a partire dal 2 aprile 2024, su Rai 2, dalle ora 21.20.

Le puntate saranno inoltre disponibili sulla piattaforma Rai Play, dove sono già presenti le precedenti stagioni.

Gli ospiti della seconda puntata

L'ospite più atteso della decima edizione è sicuramente il rapper Fedez, che ha accettato l'invito di Federica Fagnani la cui intervista andrà in onda il 9 aprile 2024. Al contrario di quanto ci si possa aspettare, l'intervista non sarà incentrata sulla vita sentimentale del cantante. Come la stessa Fagnani ha annunciato:

Il focus dell’intervista non sarà il suo matrimonio. Io tratterò Fedez come tutti gli altri ospiti, cercando di tratteggiare un ritratto personale a 360 gradi, quindi certamente anche la vita privata.

La preoccupazione è quella di assistere ad un'intervista di facciata da parte di Fedez, successiva alle diffide e ai nuovi problemi con la controparte Ferragni.

Sarà compito della Belva Francesca quello di accontentare il suo pubblico.