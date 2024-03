Chiara Ferragni e Fedez, la crisi è in mano agli avvocati: ecco perché si sono diffidati

Non c'è pace per Chiara Ferragni e Fedez: la loro crisi matrimoniale finisce di nuovo al centro dell'attenzione e soprattutto è in mano agli avvocati.

Fedez avrebbe diffidato Chiara e per questo motivo ad oggi le foto pubblicate sui social insieme ai bambini non mostrano più i loro volti. Chiara al contempo avrebbe diffidato Fedez per ciò che intende dire nella prossima intervista a Belve.

Ecco cosa sta succedendo e perché Chiara e Fedez "si parlano" solo tramite avvocati: cosa c'entrano Leone e Vittoria?

Chiara Ferragni e Fedez, la crisi in mano agli avvocati

Chiara Ferragni e Fedez sono separati da mesi: nonostante non sia ancora stata ufficialmente confermata la loro crisi matrimoniale, sappiamo che stanno passando dei momenti difficili. Negli ultimi giorni è stato il compleanno del figlio maggiore, Leone, e la coppia si è incontrata alla festa.

Fotografie insieme ai figli, ma di spalle e separati: impossibile non notare il distacco che si è formato nella famiglie più social d'Italia.

Mentre Fedez aveva diffidato Chiara, accusandola di strumentalizzare le foto dei figli (e per questo motivo ora appaiono solo di spalle), Chiara ha diffidato Fedez per ciò che intende dire nella sua intervista a Belve, con Francesca Fagnani.

Come molti ricorderanno, l'intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio è stata per tantissimi un'occasione persa per chiarire e soprattutto per spiegare cosa è successo negli ultimi mesi, tra pandoro, beneficenza, crisi matrimoniale e avvocati. Fedez, invece, ha intenzione di chiarire tutto.

Fedez ha diffidato Chiara: il motivo

Il primo passo lo ha fatto Fedez: secondo indiscrezioni sarebbe stato lui a diffidare Chiara Ferragni e a invitarla a non pubblicare le foto dei figli a volto scoperto. In questo modo, secondo il rapper, avrebbe strumentalizzato i loro volti e ne avrebbe giovato in termini di immagine.

Il gesto di Fedez sarebbe di protezione rispetto ai bambini, soprattutto in un momento così delicato: Leone e Vittoria devono essere protetti da qualsiasi mezzo di comunicazione e invece appaiono su qualsiasi giornale e copertina, come se fossero loro i protagonisti della situazione.

E infatti, secondo la legge, anche in caso di separazione sono entrambi i genitori a decidere per i propri figli, nonostante uno dei due abbia l'affidamento esclusivo.

Chiara ha diffidato Fedez: il motivo

Dal canto suo, anche Chiara ha diffidato Fedez, ma per un altro motivo: l'influencer ha intimato il marito di non parlare né della loro crisi matrimoniale né della beneficenza con Balocco durante la sua prossima intervista a Belve in registrazione il prossimo 27 marzo.

Ma Fedez avrebbe intenzione di chiarire una volta per tutte la situazione, evitando una doppia intervista in stile Fabio Fazio e andando a chiarire la questione senza che creare uno show di coppia e soprattutto nel rispetto dei loro figli.

Insomma una guerra a suon di diffide quella tra Fedez e Chiara Ferragni, che ancora non è chiaro come vada a finire: per molti, tuttavia, si tratta ancora e solo di una strategia per distogliere l'attenzione dallo scandalo Balocco.