L'intervista di Chiara Ferragni a "Che tempo che fa": tra emozioni e futuro incerto

L'influencer, visibilmente emozionata e con qualche minuto di ritardo rispetto agli annunci sui social, si prepara ad affrontare una serie di domande sul suo recente passato e sul futuro incerto che si prospetta. Durante l'intervista, Chiara Ferragni si apre sul tema della sua relazione con il rapper Fedez, confermando per la prima volta pubblicamente la crisi che li ha colpiti. Inoltre, affronta le inchieste che la riguardano e parla dei suoi progetti futuri.

Le emozioni di Chiara Ferragni

Fabio Fazio accoglie Chiara Ferragni con una battuta diretta al Codacons, che aveva chiesto di porre delle domande all'influencer. Tuttavia, Fazio sottolinea che la trasmissione non è un luogo per fare domande dettate da altri, ma un'opportunità per essere sinceri e trasparenti. Ferragni, visibilmente commossa, ammette di aver vissuto un periodo difficile negli ultimi due mesi e mezzo, descrivendo l'odio e la violenza che ha dovuto affrontare. Nonostante la sua preparazione, afferma di non essere stata pronta per tali attacchi.

E' con noi nello studio di #CTCF @ChiaraFerragni ! pic.twitter.com/lcwyH1LJZp — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 3, 2024

La crisi con Fedez e il "Pandoro gate"

Durante l'intervista, Fabio Fazio torna sull'argomento del "Pandoro gate" e della crisi con Fedez. Ferragni racconta di come tutto sia iniziato a dicembre del 2023 e di come si sia resa conto degli errori di comunicazione commessi. Parla della donazione all'Ospedale Regina Margherita e della sua volontà di fare del bene, nonostante le critiche ricevute. Inoltre, chiarisce che il rapporto tra benefici e rapporti commerciali deve seguire delle regole precise.

Il futuro di Chiara Ferragni

Quando viene chiesto dei suoi progetti futuri, Chiara Ferragni si sofferma sul desiderio di vivere più nel presente e di evitare di rimanere legata al passato. Conferma che, nonostante la crisi con Fedez, i contatti tra di loro non sono stati interrotti definitivamente e che si tratta solo di un momento difficile. Infine, pubblica una foto su Instagram insieme ai suoi fan, poco prima di entrare in onda.

L'intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa si è rivelata un momento di grande emotività e sincerità. L'influencer ha affrontato con coraggio le critiche e le difficoltà degli ultimi tempi, aprendosi sul tema della sua relazione e dei suoi progetti futuri. Resta da vedere cosa riserverà il destino per Chiara Ferragni, ma una cosa è certa: ha dimostrato di essere pronta ad affrontare qualsiasi sfida con determinazione e resilienza.