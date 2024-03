Le anticipazioni su Belve 2024: ecco quando va in onda e chi sono i nuovi ospiti

Belve torna in tv: ospiti, orario e dove va in onda il programma di Francesca Fagnani.

Belve è il programma televisivo condotto da Francesca Fagnani, giornalista di successo che si è fatta amare dal grande pubblico per le sue domande irriverenti. La forza del programma è negli ospiti scelti dalla conduttrice: si tratta di personaggi del mondo dello spettacolo, musicale e non solo. Personalità che sono sulla cresta dell'onda e che hanno un passato tutto da scoprire e indagare.

La nuova edizione va in onda a partire da aprile in prima serata. Alcuni ospiti sarebbero già stati annunciati, tra questi Fedez, uno dei personaggi più discussi del momento. Ecco le anticipazioni sul programma.

Quando va in onda Belve 2024

Belve ha registrato un grande successo lo scorso anno, quando il programma, per la prima volta, è stato spostato dalla seconda alla prima serata.

Anche per l'edizione 2024, le pungenti interviste vanno in onda in prima serata, intorno alle 21.10, su Rai 2.

La data a partire dalla quale vanno in onda le nuove puntate è martedì 2 aprile 2024.

Gli ospiti della nuova edizione, anche Fedez e Barbara D'Urso?

C'è molta attesa per quanto riguarda gli ospiti della Fagnani. L'intero programma si regge sulle interviste - ironiche e, a tratti, pungenti - di personaggi controversi, amati o "odiati" dal pubblico. Con le sue domande infatti, la conduttrice Francesca Fagnani cerca di "indagare" sui lati più nascosti della personalità degli ospiti, tirando fuori delle confessioni inaspettate.

Per quanto riguarda gli ospiti di Belve 2024 ci sono alcune ipotesi. Si sta facendo strada il rumors secondo il quale tra gli intervistati ci sono Fedez e Barbara D'Urso. Sono entrambi personaggi di cui si è parlato e si parla molto ancora oggi, il primo per via della separazione da Chiara Ferragni, la seconda per il suo "addio" dal mondo Mediaset.

Oltre a Fedez e Barbara D'Urso, per ora non ci sono altre anticipazioni.

Tra le interviste più memorabili del programma si ricordano quelle di Ornella Vanoni, Stefano De Martino, Patty Pravo e la top model Bianca Balti.