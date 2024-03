Mirko e Perla, è amore al Grande Fratello? Il commento a dir poco velenoso di Anita

La storia d'amore tra Perla e Mirko divide il pubblico del Grande fratello: per alcuni è sincero, per altri una strategia. Ecco cosa ne pensa Ant

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono ancora innamorati o stanno fingendo? Una domanda lecita, considerando i loro trascorsi burrascosi. Sappiamo che i due hanno partecipato al programma Tempation island, mettendo alla prova la solidità del loro amore, prova che, ahinoi, non è stata superata.

Mirko, infatti, aveva lasciato la storica fidanzata per la seduttrice Greta Rossetti. I tre si sono poi ritrovati ad essere tra i concorrenti del Grande fratello, con diversi colpi di scena.

Tra Perla e Mirko è rinato l'amore, ma non tutti credono nella sincerità di questo ritorno di fiamma. Sono diversi i concorrenti che ritengono si tratti di una messa in scena. Anita, ad esempio, cosa ha detto su Mirko e Perla? L'ultimo commento è velenoso e attacca apertamente i "Perletti".

Non tutti credono alla sincerità del rapporto rifiorito nella Casa del Grande fratello. Tra Perla e Mirko, secondo Anita, è tutta una farsa. E lo dimostra un commento velenoso di Anita Oliveri riportato su X da diversi utenti.

Anita ha detto ad Alessio che non crede alla coppia Mirko perla e che fuori dalla casa si lasceranno xché è una coppia fasulla.

Secondo Anita la storia d'amore tra Perla e Mirko è una messa in scena studiata a tavolino. Fuori dalla casa del GF, i due sono destinati a lasciarsi facendo emergere la verità, e cioè che tra loro è tutto finito e che il loro ravvicinamento era una strategia per andare avanti nel programma televisivo.

Loana Vatoero, cosa ha detto sui "Perletti"

Ultimo aggiornamento, ma non meno importante, sulla storia tra Perla e Mirko è stato l'intervento di Loana Vatiero (sorella di Perla), entrata nella casa del Grande Fratello per un confronto con il concorrente milanese. Commentando il ritorno di fiamma tra i due ex concorrenti di Temptation island, Loana ha dichiarato di essere in contatto con suo cognato e ha anche detto che quando Perla sarà fuori dal programma ci sarà bisogno necessario "un confronto".

Sicuramente c'è voglia di fare chiarezza sui loro sentimenti. Staremo a vedere se si è trattata di una strategia per ottenere più voti oppure se i sentimenti tra i due sono sinceri e dureranno anche dopo la fine del programma, prevista il 25 marzo 2024.