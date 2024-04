L’accesso a Internet consente a privati e aziende di navigare sul web e di informarsi, intrattenersi e in molti casi lavorare. Sebbene questa tecnologia sia ormai parte integrante di casa o ufficio, come lo sono l’elettricità o il riscaldamento, in alcuni casi possono presentarsi problemi di connessione, dovuti a fattori hardware o software. Come comportarsi in caso di mancata connessione e quali tecniche usare per ripristinare nel minor tempo possibile la linea?

Problemi di connessione: le principali cause e le soluzioni

Quando si riscontra un malfunzionamento alla connessione a Internet non è semplice identificare la causa principale, infatti, i problemi possono essere legati al software quanto all’hardware utilizzato. Affinché si possa ripristinare il corretto funzionamento della rete è opportuno applicare più tecniche di risoluzione, vediamo quali sono le principali.

L’importanza dell’hardware

Il dispositivo che consente il collegamento alla rete internet è fondamentale per ricevere i pacchetti dati dal web. Bisogna, quindi, prima di tutto verificare che l’hardware sia compatibile con la linea utilizzata e che sia connesso all’infrastruttura elettrica di casa nel modo corretto.

Installare un cavo Ethernet incompatibile con il proprio apparecchio ricevente non consente lo scambio dati tra router e il server. Chi usa una scheda di rete sul proprio PC per connettersi a Internet deve controllare che sia regolarmente connessa alla porta PCI-Express e che sia attiva nelle impostazioni di sistema.

Oltre alla scheda di rete è necessario controllare anche ulteriori dispositivi mesh o extender, verificando che siano attivi e consentano il trasferimento dati, soprattutto in Wi-Fi. Da considerare anche la posizione del proprio router di casa, che idealmente dovrebbe essere posizionato al centro della casa per garantire un segnale abbastanza forte in tutte le camere.

Digitare la password corretta

Uno degli errori più comuni quando ci si connette alla rete internet Wi-Fi del proprio router è digitare la password errata. La parola chiave per collegarsi alla rete locale è scritta sotto o dietro il modem/router: bisogna scrivere la password con maiuscole e minuscole nel modo corretto, altrimenti non verrà riconosciuto il collegamento.

Tentare un ulteriore inserimento della password potrebbe risolvere il problema di connessione, anche se non sono state apportate modifiche in precedenza.

Router

In molti casi il router può danneggiarsi durante il suo utilizzo, le sovratensioni elettriche o semplicemente il deterioramento delle componenti interne ne degradano le prestazioni fin quando non consente una connessione stabile. Oltre a controllare che il router sia ancora in salute è opportuno riavviarlo, infatti, questo si resetterà momentaneamente e riallineerà i pacchetti dati e la connessione al server più vicino. Si può riavviare il proprio dispositivo sfruttando direttamente l’indirizzo IP scritto sotto il router oppure rimuovendo la presa di alimentazione dalla corrente elettrica e attendendo circa 1 minuto. Anche se quest’ultimo caso è sconsigliato se si vuole allungare la vita del prodotto.

Dispositivi nelle vicinanze

Per testare la rete internet può essere molto utile collegare un altro dispositivo oltre quello principale. Se si hanno difficoltà nel connettersi da uno smartphone, provando con un altro dispositivo si avrà la certezza che il problema non è la rete ma il telefono stesso.

Nel caso in cui il secondo dispositivo si collegasse alla rete internet, bisognerebbe contattare l’assistenza tecnica o il rivenditore per verificare quale sia il problema del prodotto acquistato.

Lo stesso problema può verificarsi anche quando al router sono collegati troppi dispositivi contemporaneamente, ciò satura il numero massimo di accessi e non consente di collegarsi.

Malware e non solo

I problemi di connessione possono verificarsi anche per la presenza di malware, spyware o virus, che impattano negativamente sulla velocità della navigazione e sulle prestazioni del proprio dispositivo, sia esso mobile o fisso. Sebbene la scansione antivirus necessiti di un po’ di tempo per essere completata, è comunque una soluzione da tener presente per controllare che sul proprio smartphone, PC o tablet non ci siano software malevoli.

Maggiore è il numero di virus e più sarà complicato connettersi a Internet, condizione dovuta a una difficoltà maggiore dell’hardware di soddisfare le esigenze del software. La scelta di un buon antivirus in questo caso è molto importante.

Antivirus in conflitto

Per quanto gli antivirus siano uno strumento utile per proteggersi da malware e simili, in alcuni casi potrebbero causare problemi di connessione, dovuti principalmente alla corruzione di dati del software stesso. Alcuni programmi antivirus entrano in conflitto con il firewall del sistema operativo, mostrando errori a schermo o disconnessioni continue durante la navigazione web.

Si sconsiglia anche di installare sullo stesso sistema operativo due antivirus contemporaneamente, tale operazione incrementa notevolmente i bug e i malfunzionamenti della rete.

Affinché si possa scongiurare questo problema è opportuno disinstallare e reinstallare l’antivirus, ripristinando le impostazioni.

DNS

Quando ci si collega a Internet il proprio PC, tablet o smartphone utilizza un server DSN (Domain Nome System) per tradurre gli indirizzi dei siti web e per veicolare il trasferimento dei dati in download e upload. In molti casi le impostazioni del DNS utilizzato possono riscontrare dei problemi rendendo complicata la navigazione o bloccando l’accesso a specifiche pagine web.

Sebbene la soluzione ideale sarebbe modificare DNS primario e secondario impostando dei parametri più performanti, il primo tentativo resta comunque la cancellazione della cache DNS. Se non si presentassero miglioramenti dopo aver svuotato la cache DNS, è consigliabile virare su DNS alternativi o reimpostare quelli precedenti con un protocollo di sicurezza diverso, IPv4 o IPv6.

Incompatibilità Plug-in

Oltre a una possibile incompatibilità di due antivirus sullo stesso sistema operativo, anche le applicazioni e i plug-in installati possono presentare malfunzionamenti durante la connessione alla rete.

In alcuni casi l’incompatibilità dei software è dovuta a malware, ma in tanti altri c’è una gestione non ottimizzata delle attività in background. Ciò si traduce con un enorme dispendio di risorse per controllare il programma quando non funziona e una saturazione della rete eccessiva che limita la velocità di navigazione sul web.

Accedendo a Risorse attività su sistemi operativi Windows si può verificare nella sezione Rete, quante risorse vengono consumate da ogni applicativo aperto o in background. Se le risorse di rete fossero particolarmente alte, si potrebbero chiudere le applicazioni che consumano di più e “liberare” un po’ di banda per la navigazione web.

Provider

Se dopo aver applicato questi accorgimenti, legati all’hardware e al software, non si dovessero riscontrare benefici, l’unica soluzione resterebbe contattare il proprio gestore di servizi Internet e richiedere un intervento in remoto o in zona.

Purtroppo, non sempre è facile reperire un provider di qualità, che possa garantire la massima velocità per la propria area geografica e interventi di assistenza veloci ed efficaci. Eolo da questo punto di vista è una soluzione che sempre più consumatori scelgono per evitare problemi di connessione durante la navigazione web per uso privato e lavorativo. La rete è stabile e affidabile e si adatta alle esigenze di tutti, anche di chi non può accedere alla fibra ottica nella propria città.