Aurora Ramazzotti incinta, in arrivo il secondo figlio? Un indizio alimenta i sospetti

Si erano già susseguite delle voci in merito a una nuova possibile gravidanza, anche se - alla fine - ogni sospetto si era rivelato infondato. Questa volta un altro dettaglio fa ben sperare i fan: sono solo voci o c'è qualcosa di vero?

Un pacino sospetto o solo un outfit leggermente largo? Le indiscrezioni si susseguono: nonostante per il momento non sia arrivata alcuna conferma, c'è un dettaglio comparso sui social che proprio non è passato inosservato (e i fan già ci sperano). Davvero Aurora Ramazzotti è incinta del secondo figlio?

Aurora Ramazzotti incinta del secondo figlio? Le voci impazzano

La nascita di Cesare ha fatto immensamente felici nonno Eros e nonna Michelle, che ora si godono il piccolo di casa, tra vizi, giochi, coccole, passeggiate e tanti bei momenti insieme. Il 30 marzo 2024 il primogenito di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ha compiuto un anno e solo pochi giorni dopo un nuovo gossip impazza. Nuove voci vedono protagonista la celebre figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: davvero sarebbe in dolce attesa?

Ad alimentare curiosità, dubbi e non pochi sospetti sono gli scatti condivisi da Aurora sul suo profilo Instagram. Nelle foto si vede Michelle con la figlia, che ha descritto il post con una breve caption: "Matchy mama & granny"

Nelle foto pubblicate da Aurora c'è chi ha notato qualche curva in più e, a ridosso della pancia, una rotondità sospetta. Poco è bastato e le indiscrezioni sono già all'ordine del giorno. Sono molti gli utenti che hanno lasciato un commento, chiedendosi se davvero Aurora sia incinta. I fan ci sperano, ma i dubbi potrebbero essere completamente privi di fondamento. Il motivo? La salopette indossata dalla ragazza potrebbe aver creato qualche equivoco. Il look è morbido sulla pancia e, per questo motivo, potrebbe sembrare che il ventre sia un po' più pronunciato. I commenti però impazzano e c'è chi scrive: "Ma quindi è veramente incinta" o “Aspetta un figlio”. Dalla 27enne intanto tutto tace.