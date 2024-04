Perla e Mirko travolti dagli insulti dopo il GF: "Andate a zappare". Ecco cos'è successo

Dopo alcuni giorni trascorsi l'uno lontano dall'altra, Mirko e Perla si sono finalmente riabbracciati e hanno deciso di organizzare una diretta di coppia, rigorosamente su Instagram, dove - in seguito all'avventura nella casa del Grande Fratello - appaiono più presenti che mai. Con picchi di circa 50mila utenti collegati, pronti a scoprire curiosità e retroscena della loro love story, nel corso della live sui social la coppia ha parlato di sé e ha dovuto fare i conti anche con alcune polemiche. Perla e Mirko, infatti, hanno deciso di non partecipare alla festa organizzata dai fan, alimentando non poche polemiche. In molti hanno scagliato dure critiche alla coppia, sfociando anche in insulti piuttosto eccessivi.

Perla e Mirko assenti alla festa organizzata dai fan (ed è polemica): ecco cos'è successo

C'è chi li ha interrogati sul tatuaggio che Mirko aveva fatto insieme a Greta, con la quale aveva iniziato una frequentazione all'indomani dell'avventura a Temptation Island (salvo poi tornare tra le braccia di Perla, ritrovata all'interno della casa di Cinecittà), e chi non ha lasciato passare tanto facilmente una dichiarazione della coppia.

Durante la diretta di Instagram, infatti, è emerso un altro retroscena che pare non sia affatto piaciuto agli utenti. Persino i sostenitori dei Perletti - crasi con cui viene soprannominata la loro fanbase - non avrebbero gradito quanto fatto dalla coppia.

Davanti alla festa organizzata dai fan per festeggiare la vittoria di Perla alla diciassettesima edizione del Grande Fratello, i due avrebbero declinato l'invito. Nel corso della diretta hanno spiegato il motivo per cui non intendono partecipare al party e hanno chiesto ai loro stessi fan di annullare l'iniziativa. Molti utenti, tuttavia, non hanno gradito il gesto dei Perletti e sul web si sono lasciati andare a più di qualche sfogo... “Manco i divi di Hollywood fanno ste cose contro i fanz, i perletti vengono presi x il cúl ogni giorno da questi due e ancora li seguono. Provo imbarazzo x loro che non ci arrivano", è il messaggio lasciato da un utente su X.

manco i divi di Hollywood fanno ste cose contro i fanz, i perletti vengono presi x il cúl ogni giorno da questi due e ancora li seguono come 🐐 e 🫏..provo imbarazzo x loro che non ci arrivano 😂🤣 pic.twitter.com/aXsTsDAY66 — GameOver👁️GossipGF (@gameoverrevoema) April 6, 2024

Solo una questione economica? I sospetti

Non solo commenti poco carini: c'è chi ha sollevato qualche sospetto. Di cosa si tratta? Questioni economiche, secondo alcuni. I due, infatti, non avrebbero ricevuto alcun compenso per partecipare alla festa organizzata dai fan. Lo ha detto chiaramente un utente, che sui social ha scritto:

Non vengono pagati per partecipare. Se la organizzano loro si appoggiano agli sponsor e incassano. Io interpreto così la cosa, mi sbaglierò ma a pensare male molte volte ci azzecchi.

I commenti però si susseguono e sembrano tutti sulla stessa lunghezza d'onda: "Che disperati, non vogliono partecipare perché vogliono solo ospitate a pagamento. Ma andassero a zappare sti due”. E ancora: “Per una serata 10mila euro, sti sbruffoni. Fra poco non ci ricorderemo neanche chi siete”, “Loro non ci vanno ai raduni GRATIS, solo ospitate pagate".