Da quando esiste lo streaming, le Serie TV hanno cambiato volto, dal pilot che non esiste più agli episodi di una stagione rilasciati tutti insieme. Una classifica degli show televisivi più seguiti di sempre senza confini geografici o divisioni per anno o piattaforma è stata tentata da molti. Uno dei problemi però nello stilare la lista definitiva, che indichi quale sia il programma più visto al mondo, è che cambiano con il tempo e con il luogo le metriche dei sistemi di misurazione dello share, che porta a risultati variabili.

Proviamo a mettere un po' d'ordine in questo caos e vediamo quali sono le serie televisive più viste di sempre.

Le 10 Serie TV più viste in streaming nel 2021

Passiamo adesso alla Top Ten dell’anno scorso e vediamo, tra disaccordi e dati discordanti, quali sono nel complesso le 10 Serie TV più viste al mondo nel 2021 quando ormai domina lo streaming. A rilasciare i dati globali è stata la società di certificazione americana Nielsen, in Italia nota anche per la collaborazione con Dazn.

L'elenco fornito dalla Nielsen distingue tra i telefilm lanciati direttamente in streaming e quelli acquisiti dalle piattaforme. Dove la graduatoria del primo gruppo è la seguente:

Lucifer (Netflix) Squid Game (Netflix) The Great British Baking Show (Netflix) Virgin River (Netflix) Bridgerton (Netflix) You (Netflix) Cobra Kai (Netflix) The Crown (Netflix) Longmire (Netflix) The Handmaid’s Tale (Hulu; Amazon Prime)

Netflix spopola con nove posizioni su dieci, ma tra i prgrammi acquisiti dalle piattaforme streaming la palma d’oro va a “Criminal Mind”, in streaming ora su Disney +, con i suoi 33.865 minuti. Per le serie native Disney + ottiene solo il 15esimo posto con "WandaVision".

In ogni caso, Netflix non domina la graduatoria dei film più visti dove invece a fare da padrone è Disney+ che occupa quasi tutte le posizioni della top ten.

La Casa di Carta: al primo posto dello share grazie alla pandemia

La serie televisiva più vista del mondo è, udite udite, “La Casa di Carta”, almeno per adesso. Il popolare show spagnolo firmato Netflix a sorpresa ha sorpassato “Il Trono di Spade” che deteneva il primato. Per altro da giugno su Netflix è disponibile La Casa di Carta in versione coreana.

A rivelare i dati è stata la Parrot Analytics con il sorpasso avvenuto tra marzo ed aprile 2020.

In difesa del Trono di Spade si deve dire che la Casa di Carta ha giovato degli effetti della pandemia quando chiusi in casa lo streaming ci ha salvato la vita.

Secondo un’opinione condivisa infatti prima della Casa di Carta, e tra poco di Stranger Things, il programma più visto al mondo è stato “Game of Throne”, “Il Trono di Spade” per chi non ama troppo l’inglese.

In assoluto delle otto stagioni che compongono la serie la più vista è stata la premiere della stagione 8 che ha visto solo negli USA 20 milioni di spettatori e in Italia 2 milioni.

Lo show è il più visto della HBO di tutti i tempi, seguito pericolosamente dalla seconda e nuova stagione di “Euphoria”.

Le più seguite su Netflix: occhio ad una pericolosa New Entry

Per quanto riguarda le più viste su Netflix, per stilare la sua lista la piattaforma utilizza un sistema unico cioè il conteggio delle ore di visione sia complessive che accumulate dallo show nei primi 28 giorni.

In testa vi è La Casa di Carta con la 5 stagione (792 milioni di ore), ma l’ultima stagione di Stranger Things la 4, rilasciata un paio di settimane fa, sembra vicinissima al sorpasso: questo porterebbe lo show al primo posto in assoluto.

La classifica dei primi 28 giorni di Netflix vede invece al primo posto Squid Game (1,65 miliardi di ore), che però non è in testa alla graduatoria generale anche perché il pubblico USA non ha amato lo show come quello europeo. Squid Game è stato comunque confermato per una seconda stagione che potrebbe ribaltare la situazione.

La Top Ten dei telefilm migliori di sempre in streaming e non

Stilare una hit-parade certa delle 10 Serie TV più viste di tutti i tempi è probabilmente impossibile, motivo per cui si distingue un’era prima e dopo lo streaming. E comunque i dati di misurazione e le metriche di rilevazione dello share creano più problemi di quanto si immagini anche adesso discordando da una fonte all’altra.

Se dovessimo elencare dieci telefilm migliori di sempre, il primo posto non ha dubbi:

Lost (senza se e senza ma)

Fringe

Ally McBeal

Friends

Breaking Bad

Dottor House

Desperate Housewives

Boris

BoJack Horseman

C.S.I.

La classifica delle serie italiane più viste all’estero

Veniamo ad un altro primato e cioè quali sono i prodotti italiani più viste all’estero. Con la lista stilata da Parrot Analytics, dove per la prima volta “I Medici” sorpassano “Gomorra”.

Altra novità da registrare è l'ingresso in classifica di "Winx Club", mentre restano in buona posizione volti noti e classici intramontabili tanto cari al pubblico straniero come il nostro "Montalbano". Ma ecco l'elenco aggiornata dei successi casarecci: