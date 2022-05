L'industria audiovisiva sudcoreana è sempre più apprezzata anche in Occidente. Dalla musica con il k-pop, alle serie tv che registrano successi ancora prima di essere doppiate, tutti prima o poi cedono al suo irresistibile fascino. Poteva quindi mancare il remake coreano di una delle serie spagnole più amate dal pubblico dello streaming? Ovviamente no. Ecco allora che La Casa di Carta si sposta in Corea!

La Casa di Carta: tutto sulla versione coreana in uscita su Netflix

Netflix è pronta ad aggiungere un nuovo titolo al suo catalogo, un titolo che si preannuncia davvero esplosivo. A partire dal 24 giugno 2022 infatti sulla piattaforma del colosso dello streaming nero-rosso arriverà la versione coreana in 6 episodi de "La Casa di Carta".

"La Casa di Carta: Corea" o "Money Heist: Korea - Joint Economic Area" come da titolo internazionale, è diretta da Kim Hong-sun e scritta da Ryu Yong-jae e proprio come nel prodotto originale poi, racconta la storia di una mente brillante e dei criminali che lavorano per realizzare l'ambizioso piano.

Le vicende sono ambientate in un'immaginaria "Joint Economic Area" e in un'epoca alternativa in cui dopo decenni e decenni di divisione, le due Coree affrontano una riunificazione pacifica, o almeno per quanto riguarda la superficie, perché stando alle prime premesse non mancheranno risvolti davvero inquietanti. La riunificazione sarà segnata anche dalla produzione di una nuova valuta economica, obiettivo del "Professore" coreano e della sua banda.

Similitudini e differenze con la serie spagnola

La storia, come si può notare dalla trama che vi abbiamo raccontato, è molto simile alla serie tv creata da Alex Pina nel 2017. Ci sono un "Professore" geniale, una banda di criminali astuti, degli ostaggi e un obiettivo da raggiungere: appropriarsi dei soldi prodotti dalla Zecca di Stato. Non mancano però alcune importanti differenze che regalano un'identità propria al remake coreano.

Prima di tutto, se la maschera dei rapinatori de "La Casa de Papel" era Salvador Dalì, famosissimo artista simbolo della cultura spagnola, per la maschera destinata ai rapinatori coreani è stata scelta invece l'immagine di Hahoe, una maschera appartenente proprio alla loro tradizione.

Un'altra cosa molto interessante è anche il fatto che tra i ladri vi siano sia appartenenti alla Corea del Sud sia appartenenti alla Corea del Nord e, allo stesso modo, anche le forze di polizia chiamate a contrastarli fanno parte delle due Coree. Si parla quindi di due popoli che sia in un versante che nell'altro, devono imparare a collaborare, mettendo da parte anni di conflitti.

Cast e curiosità: i rapinatori hanno i soprannomi della serie originale

Il cast è ricco di star coreane famose per aver recitato anche in altre serie tv molto apprezzate. Oltre a Yoo Ji-tae, che interpreta il "Professore", anche gli altri attori avranno i nomi delle città nel mondo già utilizzate per "La Casa di Carta". Park Hae-soo, ovvero il Cho Sang-woo di "Squid Game" è Berlino, Jun Jong-seo è invece Tokyo mentre Rio è Lee Hyun-woo.

Ci sono poi anche Helsinki interpretato da Kim Ji-hoon e Oslo, a cui presta il volto Lee Kyu-ho. A recitare nei panni di Seon Woojin, la detective che guiderà i negoziati con la banda di criminali, è invece Kim Yunjin, che in molti ricorderanno per il personaggio di Sun Kwon il "Lost".