Apple è stato costretto a bloccare Whatsapp e Threads dall’app store cinese, come ha spiegato l’azienda stessa in una dichiarazione inviata via email a Reuters: “La Cyberspace Administration of China ha ordinato la rimozione di queste app dal negozio cinese sulla base delle preoccupazioni per la sicurezza nazionale“. Il riferimento è una legge approvata ad agosto 2023.

Scopriamo quali sono i motivi nascosti dietro a questa drastica decisione e cosa cambia adesso.

Apple ha bloccato Whatsapp e Threads in Cina: i motivi

Mentre negli Stati Uniti è stato vietato l’utilizzo di Tiktok, dalla Cina arriva l’ordine a Apple di bloccare Whatsapp e Threads di Meta Platforms dall’app store cinese per motivi legati alla “sicurezza nazionale”.

Non si tratta però della prima volta che il Governo cinese decide di bloccare la nota piattaforma di messaggistica istantanea: infatti, già nel 2017 Whatsapp aveva subito delle restrizioni così come nel 2009 erano state bloccate altre app di Meta.

Tra le piattaforme occidentali che sono state censurate in Cina, nel corso degli anni, ci sarebbero anche Gmail, YouTube, Snapchat e Spotify. I motivi di tale blocco potrebbero essere ricondotti a una violazione della normativa vigente, approvata appunto la scorsa estate.

Le persone in passato avevano tentato di accedere comunque alle diverse piattaforme tramite reti private virtuali, ma la completa rimozione di Whatsapp e Threads dall’app store cinese potrebbe rendere molto più difficile il loro utilizzo.

Cosa prevede la norma e perché Whatsapp e Threads sono stati eliminati

Non sono ancora chiari i motivi per cui le due applicazioni di Meta siano state completamente rimosse dall’app store, ma pare sia plausibile una violazione della norma che abbiamo citato nel precedente paragrafo.

Secondo tale normative, tutte le app disponibili in Cina devono essere registrate presso il governo: chi non segue la procedura, quindi, rischia di essere rimosso.

Nonostante questo blocco, le due applicazioni potrebbero rimanere disponibili su altri store. I cittadini cinesi potrebbero dunque scaricarle dagli store se vivono in altri paesi e hanno un account iCloud.

Le altre applicazioni di Meta (Facebook, Instagram e Messenger, ma anche X e Youtube) restano al momento disponibili per il download.

Come funziona WhatsApp in Cina?

Whatsapp è una delle applicazioni di messaggistica che sono state bloccate in Cina: è consentito l’utilizzo solo di applicazioni che possono essere intercettate dal governo cinese, come WeChat. WhatsApp, essendo controllata da Facebook (il social network è stato bloccato in Cina nel 2009), non ne consente il controllo governativo.

Quali social non funzionano in Cina?

Sono tanti i social e le piattaforme che non funzionano in Cina, tra queste ci sono numerosi siti occidentali:

WhatsApp;

Gmail;

Spotify;

Wikipedia;

Telegram;

Facebook;

Instagram;

Google;

Amazon;

X (ex Twitter);

Snapchat;

YouTube.

Come comunicare con la Cina?

Per comunicare con al Cina, al posto di usare Whatsapp, si può utilizzare WeChat: si tratta di un servizio di messaggistica disponibile su tutte le principali piattaforme mobile, ma anche su pc.

L’applicazione è completamente gratuita e offre tantissimi servizi e funzioni interessanti, come ad esempio videochiamate, messaggi vocali, condivisione di file e anche trasferimento di denaro tramite carta di credito.

L’utilizzo è intuitivo, un po’ come molti altri social network che utilizziamo quotidianamente: basterà inviare una richiesta di amicizia al contatto selezionato per poter interagire con quest’ultimo. Dopo aver costruito la propria “community” sarà possibile accedere a tutte le innumerevoli funzionalità di WeChat.

Come usare Facebook in Cina?

Per utilizzare Facebook in Cina è possibile sfruttare una VPN con server al di fuori della Cina, ad esempio in Italia o semplicemente in un Paese vicino e non oggetto di censura come Taiwan o il Giappone. In questo modo si può arginare il blocco del Great Firewall e connettersi al proprio account Facebook e Twitter, oppure utilizzare la posta elettronica di Gmail indisturbati.