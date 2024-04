Fabbricante di lacrime, tutte le location del film del momento su Netflix

Ha già riscosso un incredibile successo. Parliamo di Fabbricante di lacrime, il film, diretto da Alessandro Genovesi, che ripropone la storia raccontata dal best seller – nonché libro più venduto nel 2022 – di Erin Doom.

Uscito su Netflix il 4 aprile 2024, ad oggi compare già in prima posizione per i film più visti sul noto servizio di streaming. E non è un dato da sottovalutare, considerando che è raro che ciò accada con un film italiano.

E italiane sono anche le location scelte per fare da sfondo alla vita dei protagonisti, i due orfani Nica e Rigel. Nonostante la storia si svolga prevalentemente negli Stati Uniti, infatti, il film ci presenta magnifici luoghi, intrisi di storia, cultura e natura, che si trovano proprio nel Bel Paese.

Ma dove è stato girato Fabbricante di lacrime? Sono tre le principali location: Roma, Pescara e Ravenna.

Di cosa parla Fabbricante di lacrime: la trama

Ha entusiasmato ragazzi e meno giovani il libro di Erin Doom – pseudonimo di Matilde, il cognome non si conosce, ma sì, è una scrittrice italiana.

Lo stesso è successo per il film che ha finalmente regalato delle immagini dei due protagonisti. Nica vive in un orfanotrofio (dal nome inquietante “Grave”), finché le cose non cambiano e finalmente una famiglia decide di avviare le pratiche per l’adozione.

Un sogno, però, destinato a sfocarsi quando scopre che, oltre a lei, hanno adottato anche Rigel, un ragazzo geniale, ma dal lato oscuro che, per qualche ancor più oscura ragione, la odia.

Fabbricante di lacrime: inizio riprese

Dopo il grande successo del romanzo, nel 2023 la Colorado Film ne ha acquistato i diritti. Alla regia c’è Alessandro Genovesi e il ruolo dei protagonisti è andato a Caterina Ferioli e a Biondo.

Le riprese sono cominciate subito, tra la primavera e l’estate dello stesso anno. E, nonostante l’ambientazione del libro sia statunitense, il film è stato girato proprio in Italia.

Vuoi saperne di più sul film al primo posto in classifica Netflix? Ecco 6 curiosità su Fabbricante di lacrime che forse non conosci

Le location di Fabbricante di Lacrime: da Roma a Ravenna

Si comincia con la bellissima Roma che ha fatto da ambientazione per le scene in cui compariva l’orfanotrofio Grave. Gli interni appartengono alla Casa Generalizia dei Fratelli delle Scuole Cristiane, luogo che, in effetti, ispira una grande spiritualità.

A ricostruire l’orfanotrofio ha contribuito anche il complesso del Buon Pastore, un maestoso complesso edilizio che si trova all’interno della Riserva naturale della Valle dei Casali.

Il 3 aprile dello scorso anno, invece, venivano chiuse le strade a pedoni e ciclisti nell’area del Ponte di Ferro a Pescara che collega piazza Garibaldi e via Orazio. Qui sono state girate alcune scene ambientate a Chicago.

Ma Pescara, in Abruzzo, ha prestato anche altre location a Fabbricante di lacrime, per esempio le sue spiagge che fanno da sfondo ad altre scene del lungometraggio, mentre per altre dovremo spostarci.

Oltre a Pescara, infatti, per Fabbricante di lacrime si è optato anche per la bella Ravenna, in particolare per le spiagge del Lido Dante, centro turistico balneare conosciuto soprattutto per la spiaggia della Bassona.

Leggi anche: Fabbricante di Lacrime: il significato del libro e del film