Inutile ribadirlo, Stranger Things è la serie che ha raccolto più successo degli ultimi anni. Le avventure di Undici e del suo gruppo di amici nerd hanno tenuto - e stanno tenendo - migliaia di persone incollate allo schermo. Per gli appassionati del genere, per fortuna, esistono tante altre valide alternative, altrettanto accattivanti e coinvolgenti. Quali sono e dove vederle? In questa guida abbiamo fatto un elenco delle serie tv simili a Stranger Things, con indicazioni su dove vederle, titoli e recensioni. Buona visione!

Cosa vedere se ti è piaciuto Stranger Things: le serie tv simili

La quarta stagione di Stranger Things ha battuto ogni record di visualizzazioni, posizionandosi in classifica ancor prima della concorrente Obi -Wan Kenobi di Deborah Chow, prodotta dalla Lucasfilm.

Con più di 5 miliardi di minuti di visione in una settimana, gli episodi finora trasmessi su Netflix l’hanno per l’ennesima volta una delle serie tv più seguite di tutti i tempi, addirittura molto più della coreana Squid Game che sembrava essere imbattibile finora.

A insignirla di questo titolo sono stati i dati prodotti dalla Nielsen con la registrazione dell’audience dei principali servizi di streaming presenti sul mercato televisivo, come: Disney +, Apple TV+, Hulu, Amazon Prime video e per l’appunto, Netflix. Gli affezionati a Stringer Thing, mentre aspettano l’arrivo degli ultimi due episodi (8 e 9) previsto per i primi di luglio, già discutono dell’effetto della saga ideata dai fratelli Duffer e stilano una lista dei 5 motivi per cui è così straordinaria. Poiché Stranger Things è un prodotto derivativo della pop culture degli anni ’80, è facile reputarlo come il figlio legittimo dei romanzi di Stephen King e più di ogni altra cosa, è ancor più semplice individuare in esso le citazioni delle stesse trasposizioni cinematografiche. Il punto forte dell’opera è senza dubbio la caratterizzazione dei personaggi, stabilita dagli autori senza mai rivelare troppo di ognuno di questi e mantenendo quell’alone di mistero che lo spettatore è quasi obbligato a togliere episodio dopo episodio.

Sebbene nelle prime stagioni di Stanger Things il male fosse più inquietante proprio perché visto come qualcosa d'indefinito, verso la fine si scopre che dare il volto al cattivo contribuisce a rendere più funzionale e credibile la storia. La figura di Vecna ispirata al temuto Freddie Krueger sembra sposare bene questo ruolo.

Poiché la terza stagione della serie tv vedeva la presenza di un male metafisico diviso in due universi paralleli (nel Sottosopra e in Russia), la quarta ha pensato bene di riproporre il racconto della Guerra Fredda applicandolo all’attualità. Si può dire, quindi, che la serie tv arrivi nel momento giusto senza mai dimenticare l’attenzione per i dettagli scenici e musicali come la canzone “Running up that Hill” di Kate Bush tornata in classifica ben 37 anni dopo. Ma se tutti questi elementi concorrono a rendere Stranger Things una serie tv fenomenale, dall’altra parte della tendina vi sono tante altre serie tv simili ugualmente belle e interessanti da vedere.

Nella lunga lista di Netflix ne appaiono almeno 5 sotto alla dicitura “Se ti è piaciuto Stranger Things”:

Dark, il prodotto cinematografico più celebre proveniente dalla Germania che svolge la propria trama nella durata in tre stagioni. I toni degli episodi sono decisamente più cupi e pessimisti rispetto a quelli di Stranger Things ma fanno perfettamente da contorno alla narrazione dei fatti misteriosi che coinvolgono il gruppo di adolescenti protagonisti della storia. Inoltre, il racconto si articola spesso su viaggi nel tempo e nello spazio per venire a capo degli oscuri segreti della cittadina in cui vivono i ragazzi;

The OA del 2016, la cui storia si svolge prevalentemente sul filone della fantascienza e del sovrannaturale. In questo racconto vi è una sola protagonista alle prese con un passato burrascoso e purtroppo, le stagioni disponibili sono solo due con un finale in sospeso;

Hemlock Grove, un prodotto statunitense approdato per la prima volta sul piccolo schermo nel 2013. Le stagioni in cui si svolge la narrazione sono tre e tutte seguono lo stile fantascientifico/horror ma in Italia l’unica a essere disponibile è la prima. A seguire troviamo The Umbrella Academy, una delle serie tv più apprezzate del momento;

Locke & Key del 2020 creata dal figlio di Stephen King, Joe Hill. La serie ha un colorito fantasy ma non manca di scendere in toni più scuri man mano che i protagonisti si avvicinano alle minacce del male.

Qualora non aveste Netflix, è possibile vedere altre serie tv simili a queste su piattaforme alternative, ad esempio:

X file (FOX)

Westworld (Sky)

Twin Peaks (Sky)

Riverdale (Premium Stories)

Lore (Amazon Prime)

Stranger Things, dove eravamo rimasti

Stranger Things è stata l’unica tra tutte le serie tv in grado d'influenzare la produzione seriale e cinematografica degli ultimi anni, ma non solo.

Grazie alla sua capacità di raccontare in modo semplice un’epoca molto lontana rispetto a quella in cui vivono le generazioni di oggi, ha saputo imprimersi nell’immaginario collettivo sin dai primi episodi per poi svilupparsi di pari passo all’evoluzione dei personaggi, senza mai tralasciare l’importante successione degli eventi.

Ogni blocco narrativo è funzionale all’altro e proprio quando sembra che la storia giunga al termine, in realtà tutto comincia dall’inizio.

Suddividendo la quarta stagione in due parti (la prima uscita il 27 maggio 2022 e la seconda prevista per il 1°luglio) gli ideatori hanno allungato la durata degli episodi portandoli dai 64 minuti ai 98 del settimo episodio, l’ultimo prima di poter conoscere il finale.

Tra forzature narrative, sospensione della realtà e tantissime scene splatter, a lasciare gli spettatori a bocca aperta è stata proprio l’ultima puntata della serie tv intitolata “Caro Billy”, divenuta già un cult cinematografico grazie al quale gli ascolti della canzone “Running up that hill” di Kate Bush sono saliti alle stelle.

Per quanto riguarda il contenuto di quest’ultimo episodio la coerenza narrativa è molto compatta e riconduce alla chiusura della prima stagione in modo lineare.

Secondo alcune teorie avanzate dai fan è molto probabile che il personaggio principale interpretato dalla bravissima Millie Bobby Brown (Undici) sia destinato a fare una brutta fine ma per il momento sono solo delle mere supposizioni.

I fratelli Duffer hanno già anticipato il possibile arrivo di una quinta stagione anche se, dalle immagini catturate nel set molti sono convinti che qualcuno dei componenti del gruppo potrebbe essere al centro di un colpo di scena tragico e irreversibile.

LEGGI ANCHE: Stranger Things, non hai capito il finale? La spiegazione

Stranger Things vol. 2: le anticipazioni del trailer

Questa cosa del finale non - finale ha indispettito non poco gli appassionati di Stranger Things che si sono visti tagliare proprio sul più bello l’intera narrazione della serie tv.

Tralasciando il minutaggio delle puntate, il grande problema di questa quarta stagione è stato proprio il finale impedito dall’imposizione di un mid season finale concordato dal reparto marketing di Netflix.

La decisione di sospendere gli episodi in modo così brutale altro non è che una strategia per tenere gli spettatori incollati allo schermo anche a costo di danneggiare l’intero ritmo della story line.

Ad accrescere questo senso d'incompiuto anche il tempo che intercorrerà dall’ultima puntata alle prossime due, in arrivo il 1° luglio di quest’anno.

Secondo recenti indiscrezioni la durata dell’episodio 8 e 9 sarà la più lunga della serie tv, ossia 2 ore e 19 minuti.

Questa lunghezza esagerata è dovuta al fatto che i protagonisti siano sparsi in tre luoghi diversi e la trama, di conseguenza, abbia ancora molto da spiegare.

Il trailer della seconda parte della quarta stagione di Stranger Things è già disponibile in lingua originale e le immagini catturate nel video si concentrano prevalentemente su Unidici, il Sottosopra e moltissimi dettagli oscuri e tenebrosi che renderanno il finale ancor più spaventoso e inquietante di quanto potremmo mai immaginare. La data di uscita è fissata al 1° luglio 2022.

Quando arriva la quinta stagione di Stranger Things?

La conferma è arrivata a poche settimane dalla fine della quarta stagione: Stranger Things avrà una quinta stagione e sarà pazzesca.

I fratelli Duffer alla fine del settimo episodio si sono resi conto di non poter proprio ignorare la crescita dei protagonisti e per questo motivo ogni nuova puntata di quella che sarà l’ultimissima stagione, sarà ambientata più avanti nel tempo.

La storia è già stata decisa a grandi linee e alcuni punti fermi dovranno essere rispettati per rimanere fedeli agli effetti degli eventi già accaduti.

Lavorando insieme agli attori e riflettendo sul da farsi, non si esclude la modifica di alcuni aspetti della trama ma si intende dare il meglio del meglio per non deludere gli spettatori.

Le riprese delle quinta stagione non sono ancora iniziate ed è difficile stabilire quanti mesi o quanti anni serviranno per far corrispondere l’età degli attori con quella dei personaggi, decisamente più piccoli rispetto a coloro che li interpretano.

Raccontando un aneddoto riguardante la quinta stagione, gli autori hanno raccontato come i dirigenti siano scoppiati in lacrime alla lettura della prima sceneggiatura.

Un gesto che racchiude il senso e il peso di un duro lavoro durato sette lunghi anni e il legame di affetto creatosi tra produttori e attori.

Difficile immaginare che il viaggio possa concludersi dopo tutto quello che si è vissuto insieme, ma per i fratelli Duffer è giunto il momento di portare a conclusione una delle serie tv più belle di sempre.