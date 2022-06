Si vociferava già da tempo, anche per come si era conclusa la prima stagione. Ora Netflix ne ha dato l'ufficialità con un piccolo teaser pubblicato sui social che non lascia spazio a dubbi, e lo si legge nell'occhio della spietata bambola che sottopone i concorrenti al gioco di "un, due, tre stella": Squid Game 2 ci sarà. Ecco tutti i dettagli sulla data d'uscita in Italia e qualche indiscrezione su quella che sarà la trama del secondo capitolo della serie tv sudcoreana.

Squid Game 2: quando esce in Italia

Il successo della prima stagione di Squid Game ce lo ricordiamo ancora. Ai tempi del suo primo esordio su Netflix non aveva neanche aggiunto il doppiaggio sulla lingua originale che già aveva raccolto 111milioni di visualizzazioni sulla piattaforma ad appena un mese dal suo debutto. Un record davvero niente male per una produzione straniera su una piattaforma americana!

Complici poi anche i social network tramite è stata alimentata la curiosità attorno al prodotto e i giochini infantili della tradizione coreana, in cui si sono cimentate persone di tutto il mondo. Ovviamente, carneficina a parte.

Così, dopo i 9 episodi della prima stagione divorati in men che non si dica dal pubblico dello streaming ecco che Hwang Dong-hyuk, ideatore, regista e sceneggiatore della serie, ha sfornato la seconda. Per il momento non abbiamo una data ufficiale, quello che è certo è che Squid Game 2 arriverà su Netflix tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024.

Dove eravamo rimasti

Nella prima stagione ci eravamo lasciati con Seong Gi-hun, il protagonista inetto e impacciato che nel corso degli episodi rivelerà una purezza d'animo degna di un vero super eroe. I suoi capelli corvini hanno lasciato posto ad una chioma rossa fiammante che ha lasciato libera interpretazione agli spettatori.

Dopo aver scoperto la vera identità del giocatore 001 e aver visto morire Cho Sang-woo che si toglie la vita nell'ultimo duello, Seong fa uscire dall'orfanotrofio il fratellino di Sae-byeok, la giocatrice tanto coraggiosa quanto schiva e lo affida alle cure della madre di Sang-woo, lasciandole anche una valigia colma di denaro.

Seong, rimasto solo e senza più nulla da perdere, si reca in aeroporto con lo scopo di ricongiungersi alla figlia volata negli Stati Uniti insieme alla madre e al nuovo compagno. Nel tragitto però vede un uomo giocare a ddakji il gioco con cui lui e gli altri concorrenti erano stati agganciati per partecipare a Squid Game e riconosce il volto dell'adescatore.

Seong recupera così il biglietto da visita dell'uomo e compone il numero che vi è scritto, dichiarando al suo interlocutore di essere determinato a scoprire chi, oltre al vecchio 001, si cela dietro il meccanismo di questo macabro gioco.

Cosa sappiamo sulla trama di Squid Game 2

Ovviamente è ancora troppo presto per sapere qualcosa in più sulla trama di Squid Game 2 ma è facile intuire è che i nuovi episodi riprenderanno da dove ci eravamo lasciati con Seong Gi-hun.

Stando alle parole dello stesso regista inoltre, ci sarebbe anche la volontà di approfondire la parte della storia che riguarda Hwang Jun-ho, l'agente di polizia che si è intrufolato all'interno degli Squid Game e suo fratello, che si fa chiamare Front Man.

Non ci resta quindi che attendere ancora un po' per scoprire, finalmente, dove porteranno le ricerche del protagonista. Sicuramente, stando ad alcune indiscrezioni, si arriverà anche ad una terza stagione già confermata!