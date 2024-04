Chiusura negativa per ENI che oggi ha rivisto il segno meno dopo tre giornate consecutive in rialzo.

Il titolo, archiviata la sessione di ieri con un vantaggio di oltre un punto percentuale, ha perso terreno oggi, fermandosi a 15,236 euro, con un calo dell’1,83% e volumi di scambio vivaci, visto che sono passate di mano oltre 12,5 milioni di azioni, al di sopra della media degli ultimi 30 giorni pari a circa 10,3 milioni.

ENI: i conti del 1° trimestre

ENI ha perso terreno dopo la diffusione dei conti del primo trimestre, chiuso con un utile netto rettificato consolidato in flessione del 46% a 1,58 miliardi di euro, mentre i ricavi della gestione caratteristica hanno riportato un calo del 216% a 22,94 miliardi di euro.

L’utile operativo rettificato è calato del 30% a 4,1 miliardi di euro, mentre la produzione è cresciuta del 5% a 1,741 milioni di barili al giorno.

L’indebitamento finanziario netto è salito a 18,3 miliardi di euro, rispetto ai 16,24 miliardi di fine 2023.

ENI: la guidance per il 2024

Per l’intero 2024, è stato migliorato l’outlook a livello di Ebit pro-forma ed ENI prevede di realizzare un flusso di cassa operativo di oltre 14 miliardi di euro.

Per l’anno in in corso la produzione annua di idrocarburi è confermata in un intervallo di 1,69 -1,71 milioni di barili al giorno, assumendo un prezzo del Brent rivisto al rialzo da 80 a 86 dollari.

Confermata anche la previsione di ebit proforma rettificato di Global Gas & Lng Portfolio, a 800 milioni di euro.

ENI: il commento di Equita SIM

Gli analisti di Equita SIM parlano di un primo trimestre migliore delle attese e ritengono che il set di risultati abbia implicazioni positive per il titolo, grazie all’incrementato del buyback, e per le stime, grazie all’outlook più forte, in parte già incluso nelle stime della SIM milanese, ma non in quelle di consensus.

Gli esperti non cambiano idea su ENI e ribadiscono la raccomandazione “buy”, con un prezzo obiettivo a 19,5 euro.

ENI: la view di GS e di Bca Akros

Buone notizie anche da Goldman Sachs che oggi ha reiterato l’invito ad acquistare il titolo, con un target price a 18 euro.

La banca USA ha definito resilienti i conti del primo trimestre, richiamando l’attenzione sull’aumento del buy-back rispetto a quanto annunciato al Capital Markets Day a marzo.

Un invito all’acquisto arriva anche da Banca Akros che oggi ha confermato la raccomandazione “buy”, con un fair value a 18,5 euro, sulal scia della trimestrale migliore delle aspettative in termini di cash flow e di Ebit adjusted.