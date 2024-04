Chi è Claudio Gioè: studi, carriera e fidanzata del noto attore del cinema italiano

Il suo talento poliedrico lo rende uno degli attori più amati della televisione italiana, divenendo protagonista di titoli di successo.

Dalla carriera alla vita privata: ripercorriamo la vita di Claudio Gioè.

Claudio Gioè: chi è l'attore che interpreta Totò Riina?

Gli appassionati del mondo delle fiction ricordano il volto di Claudio Gioè nei panni di Totò Riina, interpretando il personaggio che lo ha portato a raggiungere il successo nel mondo della televisione.

Se nel mondo televisivo la fama arriva con la fiction Il capo dei capi, nel mondo cinematografico Claudio Gioè esordisce con il film The protagonists, diretto da Luca Guadagnino, per poi recitare anche nella nota pellicola I cento passi.

La sua presenza sul piccolo schermo è stata segnata anche nel suo ruolo in Squadra Antimafia, Vite in Fuga, Makari e la fiction su Mike Buongiorno, in cui l'attore interpreta il conduttore di successo.

Dove è nato l'attore Claudio Gioè?

Il noto attore è nato a Palermo nel 1975, studiando al liceo classico Giuseppe Garibaldi.

Dopo aver trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza in Sicilia, Claudio Gioè ha però deciso di trasferirsi a Roma, città in cui ha mosso i suoi primi passi nel mondo della recitazione.

Sarà proprio nella capitale romana che Claudio Gioè inizierà gli studi presso l'Accademia Nazionale d'Arte drammatica Silvio D'amico, dando così inizio alla sua carriera.

Chi è la compagna di Claudio Gioè?

Nonostante il successo ottenuto nel corso della sua carriera, Claudio Gioè ha preferito non rivelare molti dettagli riguardo la sua vita privata, decidendo di mantenersi lontano dai riflettori.

Nota al pubblico è però la sua relazione passata con Pilar Fogliati, nota attrice romana con il quale è stato legato per più di quattro anni.

La differenza d'età tra i due sembra però non essere stato il motivo della rottura, date le rivelazioni dello stesso Claudio Gioè, il quale ha attribuito ad altri motivi la chiusura del loro rapporto.

Non si sa se Claudio Gioè abbia al suo fianco una persona, data la mancanza di risposte legate alle domande poste durante le interviste, confermando come l'attore preferisca mantenere la privacy a riguardo.

