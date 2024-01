Chiara Ferragni riapre i commenti su Instagram ma c'è solo un modo per scrivere: ecco come

Dopo il caso del pandoro, sull'account Instagram di Chiara Ferragni tornano pian piano i post. I commenti sono riaperti, ma in maniera molto limitata: si può commentare solo in un modo, ecco quale.

Non si placa la situazione in casa Ferragni dopo il recente scandalo cominciato a dicembre 2023. In quanto personaggio fortemente improntato ai social, però, Chiara Ferragni sta ricominciando a postare.

Sono ripartite prima le storie e solo dopo i post su Instagram che, dopo una breve parentesi, ora sono commentabili. Ma è sufficiente aprirli per capire che c'è qualcosa di inusuale: sono pochi e tutti somiglianti. E questo perché c'è un solo modo per commentare i post di Chiara Ferragni: se non sai come fare, ecco svelato l'arcano.

Sul profilo Instagram di Chiara Ferragni, i primi post appena successivi al celebre "video di scuse" (quello in mise grigia e mogia) erano arrivati solo un mese dopo. Erano principalmente sul filone della vita quotidiana, senza segno di attività pubblicitarie, ma soprattutto con i commenti chiusi.

A partire dai post del 24 gennaio 2024, invece, i commenti sono stati riattivati. Ma è sufficiente aprirli per notare che ce ne sono molto pochi rispetto alla media (al massimo un centinaio a post).

Inoltre, a una lettura rapida, si vede che sono tutti generici e positivi: si parla in maniera vaga di bellezza, di capelli, di figli. Non c'è traccia del dissenso e il motivo è presto spiegato.

I commenti non sono stati riaperti a tutto il pubblico, ma solo a una fetta davvero ridotta di persone: possono commentare solo i profili che, oltre a seguire Chiara Ferragni, sono a sua volta seguiti da Chiara Ferragni. Infatti, in basso, compare la dicitura "I commenti su questo post sono stati limitati".

Questo significa che l'unico modo per commentare i post di Chiara Ferragni è essere seguiti da lei. Di conseguenza è solo la nuova agenzia di comunicazione di Chiara Ferragni, oltre a lei stessa, a stabilire chi può commentare i suoi post, tramite un follow reciproco.

Chiara Ferragni, le scelte strategiche dopo lo scandalo

Questa riapertura progressiva - prima stories, poi post a commenti chiusi e ora post a commenti limitati - sembra essere il fulcro della strategia di marketing intrapresa dalla celebre imprenditrice digitale per riprendersi dallo scandalo.

Al momento, però, la situazione appare ancora turbolenta e molto lontana dalla risoluzione. Anzi rischia un notevole peggioramento, visto che la possibile inchiesta per truffa si sta potenzialmente allargando dal pandoro alle uova di Pasqua e alle bambole. Vedremo come andrà a finire...

In tutto ciò, la strategia di lenta ripartenza potrebbe non bastare. Sono già tanti i follower persi dalla famiglia Ferragni. Inoltre, nonostante il tempo trascorso - già un mese e mezzo - e le tecniche attuate, gli utenti non smettono di commentare i suoi vecchi post.

In tantissimi già criticavano la scelta di cancellare i commenti polemici che si erano accumulati sui vecchi post. Adesso si scagliano sulla strategia, appunto, di non affrontare l'utenza coi nuovi post vista questa apertura solo a follower "selezionati". E allora dissenso prosegue, così come il caso.